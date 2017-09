Corretor de Imóvel será substituído por aplicativos de celular? A facilidade pode esconder surpresas desagradáveis

É crescente o número de aplicativos para celulares que são lançados com a intenção de aproximar vendedores e compradores de imóveis no claro intuito de eliminar a intermediação do corretor. A ideia é para tornar a negociação mais " barata". Mas esse recurso pode transformar o sonho em pesadelo. Entretanto, vamos ao primeiro tópico deste assunto:

Quem paga essa conta?

Normalmente, a comissão imobiliária pela intermediação e venda de um imóvel é de 6% paga pelo vendedor. Ocorrem negociações com valores menores e até mesmo maiores do que esse, dependendo da complexidade do negócio.

Vale esclarecer que a profissão de Corretor de Imóvel é regulamentada, possui legislação específica, e para que o profissional possa exercer a profissão ele deve fazer um curso de Técnico de Transações Imobiliárias (TTI) e em seguida, efetuar seu registro no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (CRECI), da sua região.

Mas o que faz o corretor?

A função do corretor de Imóvel não é só aproximar as partes. Isso é feito hoje, em grande parte, através de anúncios digitais em portais especializados que são acessados pelos interessados diretamente no seu celular.

O profissional acompanha todo o processo do começo ao fim, iniciando pela avaliação do imóvel e de sua documentação registrada no Cartório de Registro de Imóveis e comparada com os dados cadastrais registrados na Prefeitura do Município. Além disso, deve apresentar garantias para as partes na transação, assessorar o vendedor na busca das certidões pessoais e fiscais.

Imagine economizar um valor significativo para comprar um imóvel, fazer uma compra direta para economizar a comissão, não analisar adequadamente a documentação, e descobrir mais tarde que há um problema jurídico e que você e a sua família perderam o bem? Vale o risco? É você quem decide!

Não bastasse tudo isso, ainda existe uma questão de segurança pessoal, uma vez que o corretor faz uma validação dos dados do interessado antes de levá-lo a uma visita até a sua residência. Esse cuidado já inibe muito a possibilidade de assaltos, ou até outro tipo de crime hediondo.

Por todas essas razões citadas, quem pensa em comprar ou vender um imóvel precisa contar com a ajuda e o conhecimento de um profissional registrado no CRECI. Consulte parentes e amigos, peça uma indicação de um profissional ou de uma empresa habilitada. Assim, terá a certeza absoluta de que estará realizando um bom negócio.

Contrate seu corretor, encontre e compre sua residência. Curta cada momento da mudança com sua família e, principalmente, não esqueça nunca de ser feliz. Contando com a ajuda deste profissional credenciado, para que o seu sonho, não se torne um pesadelo.

Carlos José Berzoti é empresário e palestrante especializado no mercado imobiliário. É graduado em contabilidade, corretor de Imóveis com certificação IREM, especialização internacional para administração de condomínios e gestão de patrimônio. Também é membro integrante da Diretoria de Condomínios da AABIC. Com três escritórios na zona sul de São Paulo, conta com uma equipe composta por administradores, contadores, advogados, economistas e corretores de imóveis, para representarem a empresa junto aos clientes inclusive com profissionais Bilingue. Os profissionais especializados em administração de condomínios, prestam assessoria administrativa para cerca de 200 condomínios, com 18.000 condôminos. O setor de locação faz a gestão de 830 imóveis, entre comerciais e residenciais. Para mais informações, acesse -http://www.carlosjoseberzoti.com.br Facebook: http://www.facebook.com/carlosjoseberzotipalestrante/

