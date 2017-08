Como podemos ajudar o Brasil sair da crise

O Brasil atravessa a pior crise da sua história. As dificuldades econômicas são gigantescas, avassaladoras e já proporcionaram, até agora, mais de 14 milhões de desempregados; quebra de milhares de empresas e outras inumeráveis, drásticas e lamentáveis consequências.

Para piorar ainda mais as coisas, a crise que se apresenta não é apenas econômica, mas moral e política, pois nunca se viu em qualquer outro país o envolvimento de tantas autoridades, dos três poderes, envolvidas em um mar de corrupção, com desvios e roubos de dinheiro público e a tomada de decisões (judiciais inclusive), em favor de interesse próprio ou de uma minoria, sem levar em consideração, nem de longe, o interesse comum, da comunidade, da Nação.

A ausência de escrúpulos entre parlamentares brasileiros, por exemplo, chegou ao ponto de que leis e decretos são criados com esse fim, ou seja, de privilegiar alguns, em troca de comissões, propinas e favores.

Enfim, o quadro, como todos sabemos, é triste, lamentável. E a saída, segundo as autoridades econômicas é a longuíssimo prazo.

Nesse processo o que você, eu, todos nós, cidadãos e cidadãs, podemos ou poderíamos fazer para ajudar o Brasil a deixar para traz tudo isso e alcançarmos um novo patamar de progresso e desenvolvimento?

O que podemos ou poderíamos fazer para ajudar o Brasil na retomada do emprego, do crescimento das empresas e da consequente geração de riquezas que melhorem a vida de toda população?

Ontem, enquanto orava a Deus por uma resposta, me caiu nas mãos um vídeo, um daqueles que “viraliza” nas redes sociais, de uma pastora evangélica coreana, radicada no Brasil, com a mensagem de que assim como a Coreia saiu da miséria para se tornar um país de primeiro mundo, o Brasil também poderia conseguir, adotando a mesma “receita”: por intermédio da oração a Deus.

Isso mesmo! Com a ajuda de Deus! Foi assim que a Coreia conseguiu o milagre do progresso e do desenvolvimento em curtíssimo prazo. Toda a Nação, segundo a pastora, se levantou e orou. O resultado não poderia ser outro. Acredito fielmente nisso.

A pastora conta, no vídeo, que a fome, a miséria e a violência tomaram conta daquele país até que o povo se deu conta de que deveria recorrer a Deus para salvar a nação. As igrejas (todas elas) se uniram e começaram a pregar as orações pelos seus governantes, pelo país, diariamente a partir das 4 da manhã.

Nas Escrituras Sagradas, em I Timóteo 2 o apóstolo Paulo afirma: “Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, e ações de graças, por todos os homens;

(2). Pelos reis, e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade;

(3) Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador.

Com fé, determinação e perseverança o povo coreano começou a orar e trabalhar. Os resultados positivos começaram a aflorar e hoje o país é um exemplo de nação desenvolvida com elevada qualidade de vida da sua gente.

Não tenho a menor dúvida de que o Brasil deveria seguir o mesmo caminho. O País é laico, eu sei, mas temos um povo bom onde a maioria, quase absoluta, acredita em Deus e em Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse fato é muito favorável para trilharmos o caminho encontrado pelo país asiático, com o apoio de órgãos e instituições, religiosas ou não, imediatamente.

Para isso precisamos, primeiramente, melhorarmos nosso vínculo com Deus, lendo as escrituras e frequentando regularmente templos do Senhor (igrejas) em família, preferencialmente.

Na medida em que cada um se fortalecer diante de Deus (que se agrada com todos aqueles que procuram se aproximar Dele), teremos famílias e uma sociedade melhores alicerçadas. Consequentemente, teremos um país mais abençoado, longe da crise.

Não é difícil. Basta começar. Presto meu testemunho de que todo aquele que procurar conhecer, se aperfeiçoar e se aproximar mais de Deus e de Seu filho, Jesus Cristo, será imensamente abençoado em todos os seus atos e ações. Quanto maior for essa aproximação, maiores serão as bênçãos que serão irradiadas não só para o indivíduo, como à sua família, sua cidade, sua nação.

Isto não é uma utopia. A Coreia é um dos países que está aí para confirmar isso.

Então, por sua família, por nosso país, eu lhes peço: orem por nossas autoridades para que tenham a inspiração e orientação divina para conduzir o Brasil rumo ao desenvolvimento, em nome de Jesus Cristo, Amém!

Veja Também

Comentários