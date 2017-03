Como administrar melhor os custos de sua empresa

Salienta-se que um dos problemas com que o gestor de recursos humanos se defronta em uma economia competitiva é saber até quanto vale a pena, por exemplo, perder recursos humanos e manter uma política salarial relativamente conservadora e econômica.

Na manutenção de uma política salarial restritiva, o fluxo incessante de demissões de funcionários treinados que produziam insatisfatoriamente e a contratação de outros, sem experiência, poderá nesta rotatividade elevar o valor dos custos para a empresa, saindo muito mais caro do que se imagina. E a rotatividade é boa ou ruim? E, quanto isto custa para as empresas?

Os custos primários são quantificáveis, os custos secundários são qualitativos e os custos terciários são apenas estimáveis. Em seguida, elencamos os três tipos de custos:

1) PRIMÁRIOS: Estão diretamente relacionados com o desligamento de empregados e sua substituição por outro, bem como, os reflexos na produção e atitudes de pessoal. Ex: despesas de emissão e processamento da aquisição de empregado; salários; encargos trabalhistas; encargos sociais; horas extras; material de escritório; alugueis pagos etc.

2) SECUNDÁRIOS: envolvem aspectos intangíveis e difíceis de avaliar numericamente e de características predominantemente qualitativas. Estão indiretamente relacionados com desligamento e consequente substituição do empregado. Ex: reflexos na produção: (perda de produção causada pela vaga deixada pelo empregado desligado, enquanto este não for substituído);

* Extralaboral: despesas de pessoal extra ou horas extras necessárias para cobrir a vaga existente ou para cobrir a deficiência inicial do novo empregado;

* Extraoperacional: custo adicional (p.ex., de energia elétrica, devido ao índice reduzido de produção do novo empregado); acréscimo de acidentes; acréscimo de erros, refugos e problemas de controle de qualidade (provocado pela inexperiência do novo empregado).

3) TERCIÁRIOS: estão relacionados com os efeitos colaterais mediatos da rotatividade, que se fazem sentir nos médios e longos prazos.

* Extrainvestimento: redução de produção; aumento proporcional e taxas de seguro;

* Perdas nos negócios: redução da qualidade dos produtos.

Finalmente, elencamos três efeitos negativos da rotatividade de empregados para a economia empresarial:

1) Provoca a queda do salário real e reduz o poder aquisitivo dos trabalhadores com isto dificulta o crescimento da empresa;

2) A redução da demanda pressiona os custos de produção incentivado a elevação do preço dos produtos;

3) As demissões em massa comprometem a elevação da crise econômica e social

A baixa rotatividade poderá estagnar e não revitalizar a mão-de-obra, fato que poderá impedir que novos empregados mais qualificados, com conhecimentos mais técnicos e atualizados possam ser contratados e favoreçam o desenvolvimento e o progresso empresarial. A alta rotatividade de empregados acarreta vários custos à empresa, podendo, até levá-la à falência e recuperação judicial.

Assim, o gestor deverá estar sempre atento ao desenvolvimento social do país, apresentando soluções que atendam adequadamente as necessidades da empresa e que ajudem a atravessar período de incertezas econômicas, evitando que decisões rigorosas de cortes de custos operacionais não onerem mais os custos operacionais causando-lhe prejuízos.

