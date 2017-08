Com a aprovação da PEC 134 podemos fazer história!

Carla Charbel Stephanini é advogada, subsecretária de Políticas para a Mulher de Campo Grande, presidente do PMDB Mulher MS e 1ª vice-presidente do PMDB Mulher Nacional / Divulgação

A conquista do direito a voto e a ser votada há 85 anos atrás não foi suficiente para garantir o acesso das mulheres à cena e às decisões políticas brasileiras. Hoje, as representantes do sexo feminino na Câmara não ultrapassam 10% do total de parlamentares, mesmo representando mais de 50% da população, 44% dos filiados a partidos políticos e 52,13% do eleitorado. E tem mais: dos 20 países da América Latina, o Brasil só não perde do Haiti em parca quantidade de representantes mulheres no Poder Legislativo Federal.

Aproximadamente 85% dos países com representação parlamentar feminina significativa, na margem dos 40%, possuem iniciativas de cotas eleitorais ou reserva de cadeiras no Parlamento. Com base nisso, a legislação eleitoral brasileira adotou, a partir de 1998, as cotas de gênero nas listas partidárias, na tentativa de acelerar o acesso das mulheres às instâncias de representação. Ficou então definido pela Lei nº 9.504/97, no artigo 10, §3º, o percentual mínimo de 30% e máximo de 70% para candidaturas de cada sexo.

De fato ocorreu um maior número de candidaturas, mas o mandato não foi alcançado. Nas eleições de 2014 houve um tímido aumento de 45 para 51 deputadas federais eleitas; menos de 10% dos parlamentares da Casa. O que faz crer que os partidos ignoraram o objetivo legal que era ampliar a candidatura de mulheres nos pleitos eleitorais, como instrumento contributivo de efetiva eleição de mais mulheres.

Por meio de uma alteração, a Lei nº 12.034/2009 assegurou que as vagas teriam que ser preenchidas e não apenas reservadas. Ocorre que no pleito de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral apurou que 16.131 candidatos não receberam nenhum voto. Desse total o número de mulheres foi de 14.417 candidatas. Quase 9 mulheres para cada homem. O TSE entendeu que a existência de candidatas sem voto é simulação de candidaturas e não candidatas de verdade. Uma finalidade clara de burlar a legislação eleitoral, ensejando uma possível fraude.

A partir da conclusão, a Justiça Eleitoral vem buscando métodos punitivos. O TSE anulou o mandato eletivo de três vereadores que se elegeram por uma chapa que concorreu incompleta às eleições de 2012, sem os 30% já firmados na Corte Superior. O TSE recomendou ainda que o Ministério Público de cada Estado investigasse essas “candidaturas laranjas” em todo o País, iniciando processo de judicialização.

No Piauí, o Tribunal Regional Eleitoral tornou inelegível 17 candidatos a vereador em Valença por fraude nas candidaturas do sexo feminino. As cinco candidatas da cota não fizeram atos de campanha e obtiveram números irrisórios e até nenhuma votação.

Aliada a isso, a PEC 134/2015, já aprovada pelo Senado Federal, propõe assegurar para cada sexo, masculino e feminino, um percentual mínimo de representação nas cadeiras legislativas da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Câmaras Municipais a partir da promulgação da Emenda. A proposta relatada pela deputada federal e coordenadora da Bancada Feminina Soraya Santos já passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e Comissão Especial de Mérito.

Essa medida de aperfeiçoamento da Democracia deve ser votada nos próximos dias. Aprovar a PEC 134 é um passo importante para o começo da correção da sub-representação feminina na política e para que as mulheres tenham voz na tomada de decisões que dizem respeito a toda a sociedade. Se a reserva for colocada em prática, o percentual mínimo deve chegar a 10% das cadeiras para as eleições de 2018 e 2020, de 12% para 2022 e 2024 e 16% para 2026 e 2030, o que já seria um passo significativo. Então vamos fazer história!

