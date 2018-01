Carta aberta à Ministra Carmen Lúcia

Advogado e membro consultor da Comissão Especial de Estudos de Direito Penal do Conselho Federal da OAB - Divulgação

Senhora Ministra,

É voz corrente entre os advogados que conhecem a realidade prisional brasileira, que algumas medidas bem simples, ao alcance de Vossa Excelência, podem ser imediatamente tomadas para amenizar a já conhecida situação prisional no país. Em primeiro lugar, sugiro que Vossa Excelência não perca tempo visitando o presídio que foi depredado dias atrás no Estado de Goiás. O que vai Vossa Excelência fazer lá? Fique no Supremo, exerça seu papel judicante e proponha aos seus colegas a revogação da Súmula 691.

Essa Súmula impede o controle imediato de legalidade, pelos Tribunais Superiores, das prisões decretadas pais à fora. Em segundo lugar, reveja seu entendimento sobre a prisão após o julgamento em segunda instância e passe a conhecer e conceder liminares em habeas corpus para cessar esse absurdo, que depõe contra a autoridade da Constituição Federal. Não permita esse retrocesso em questão afeta aos direitos humanos. Reconsidere imediatamente a suspensão do indulto de Natal de 2017. Há milhares de presos não perigosos que já poderiam ser beneficiados, não fosse aquela inesperada canetada que Vossa Excelência deu no fim de ano. Sobre um tema tão sensível como esse, procure ouvir os criminólogos e penitenciaristas.

Não ligue o Jornal das 10 e, o mais importante, rompa de uma vez por todas com a ditadura de Curitiba e passe a tomar as decisões que lhe cabem com absoluta independência e coragem, sem se deixar emparedar, quer pela força tarefa, quer pela mídia, que tem interesses outros na divulgação da tragédia alheia, que não propriamente o de fazer Justiça, mister que só cabe aos juízes, aos verdadeiros juízes, não aos justiceiros. Não deixe que os agentes do Estado saiam por aí colocando a mão nas pessoas, invadindo seus domicílios, bisbilhotando suas intimidades, quando não as sequestrando e as mantendo refém.

Não permita que seus colegas usurpem a competência do Plenário, decretando a prisão de optuagenários na véspera do recesso forense, para dificultar o exercício do direito de defesa. Enfim, Ministra, reafirme seu compromisso com a Constituição Federal, com os tratados internacionais de direitos humanos, com a lei em geral e não permita que ninguém faça da desgraça da prisão ocasião de projeção pessoal ou de conquista de poder.

Acredito, sinceramente, que qualquer dessas medidas é muito mais eficaz do que meramente inspecionar os campos de concentração que se tornaram as cadeias brasileiras, mesmo porque Vossa Excelência já as visitou no passado, parecendo-nos que as inspeções de outrora tiveram efeito contrário, já que Vossa Excelência, ao invés de se tornar mais consciente, acabou por retroceder em questões humanitárias.

Cordialmente.