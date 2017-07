Atividade freelancer como alternativa para transição de carreira

Mudança de área de atuação é um assunto cada vez mais recorrente entre pessoas de todas as idades. Os motivos são diversos: a pessoa se encontrou em outra carreira, o outro segmento a faz mais feliz, o novo trabalho lhe dá mais flexibilidade, entre outros. Mas entre a vontade de seguir uma nova carreira e a decisão de tomar esse rumo, há barreiras que precisam ser superadas como a falta de experiência e, quando o profissional já tem uma carreira estável, o salário. Diante disso, como fazer essa transição de maneira mais tranquila e segura?

Em primeiro lugar, é importante colocar os pés no chão e pensar: O quanto eu posso arriscar? É isso mesmo que eu quero? Essas duas questões são os primeiros passos na busca de uma nova profissão. Depois, buscar qualificação. O que é preciso estudar e aperfeiçoar para ingressar nessa nova carreira? Nesse momento, é importante planejar os gastos e poupar para investir em cursos e ampliar o conhecimento na área pretendida. Isso pode ser feito sem você precisar largar tudo e cair de cabeça.

Já sabe em qual área quer atuar? Então é hora de adquirir experiência. Mas como, trabalhando em uma empresa em horário comercial? A solução pode ser mais fácil do que se imagina: o trabalho freelance. A atividade cresceu 181% em 2016, segundo o Relatório de Trabalho Independente e Empreendimento realizado pela Workana, plataforma de trabalho freelance com atuação em toda a América Latina, e não é à toa. A modalidade traz benefícios incontáveis para os profissionais, e a transição suave de carreira é um deles.

Temos estudos que apontam que 41,3% dos freelancers possuem outra fonte de renda e atuam com projetos paralelos apenas em horas vagas. Isso mostra que é possível conciliar o trabalho “tradicional” com o freelance, permitindo ao profissional experimentar novas áreas sem abandonar o atual emprego, diminuindo os riscos.

Em um momento em que a economia se encontra instável, há ainda mais motivos para buscar uma nova carreira, pois o profissional deixa de lado a crença de que só o trabalho fixo proporciona estabilidade. Assim, fica mais fácil se encorajar para mudar de área, mesmo que seja uma mudança gradativa, feita através do trabalho freelance.

Outra vantagem é a possibilidade de construção de portfólio e aquisição de experiência no mercado. Para entrar em um novo segmento, sempre nos deparamos com solicitação de portfólio, referências e um mínimo de experiência na área, e tudo isso pode ser encontrado na modalidade freelance, trabalhando em projetos específicos e construindo sua nova carreira.

E nessa história, não é só o profissional que ganha. As empresas também têm à sua disposição profissionais com maior flexibilidade, maior valorização da mão de obra e mais independência. Além disso, os empreendedores podem contar com uma mão de obra mais variada de acordo com a sua necessidade, obtendo assim mais ferramentas para crescer e inovar.

Por fim, o trabalho freelance só tem a agregar no mercado de trabalho, e em um período de economia instável no país, pode ser uma boa ideia mudar de carreira começando a administrar seu próprio trabalho. Vamos começar?

