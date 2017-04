Apontamentos sobre o exame criminológico

Ainda não consegui enxergar a necessidade do exame criminológico, como condição para análise dos pedidos de progressão de regime no âmbito da execução penal.

Dir-se-á que, por meio dele, o sentenciado é avaliado em seus aspectos comportamentais, verificando-se sua aptidão para ser reintegrado em sociedade, ainda que mediante o cumprimento da pena em regime de semi liberdade.

Se o resultado do exame concluir que o sentenciado não tem condições, então, dizem, o preso deverá continuar a cumprir a pena em regime fechado.

A propósito, em recente entrevista, uma ilustre promotora de justiça da capital teria afirmado que, nos casos submetidos à sua apreciação, quando o exame criminológico aponta que o indivíduo não tem condições de ser reintegrado ao convívio social, o Ministério Público tem pedido que o sentenciado permaneça em regime fechado até que esteja apto.

No entanto, é de se questionar: o regime fechado, hoje, tem propiciado a evolução do preso, a ponto de tornar possível que ele saia de lá melhor do que entrou?

A resposta todos sabem.

O regime fechado não prepara ninguém para a reinserção social.

Isso significa dizer que o preso jamais teria direito à progressão, a não ser que aconteça um milagre e aquele que ontem foi considerado inapto seja convertido à aptidão.

Agora, supondo que o milagre não aconteça e o preso tenha de cumprir a pena integralmente em regime fechado, uma vez cumprida a pena em sua totalidade, o sentenciado necessariamente terá de ser posto em liberdade, sem antes passar pelos regimes mais brandos.

Do que terá adiantado, então, ter privado o sentenciado da progressão, cuja finalidade é justamente fazer com que o preso adquira senso de responsabilidade e autodisciplina, antes de ser devolvido em definitivo ao convívio social, se agora ele terá plena liberdade, independentemente de estar apto ou não?

Nada, seguramente nada. Apenas se terá perdido a oportunidade de se reintegrar gradualmente o indivíduo, com maiores chances de se promover a sua ressocialização e de se evitar a reincidência.

Vale destacar, para concluir essas breves linhas sobre o tema, que, muito embora a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal tenha autorizado o juiz da execução a determinar, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico para análise dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão da pena, julgados do próprio Supremo, além do STJ e do TJMS, não

admitem que o juiz determine a realização do exame sob a consideração de fato alheio à conduta do sentenciado no curso do cumprimento da pena, entendendo, ademais, inidônea a fundamentação que considera para tal fim apenas a gravidade em abstrato do delito pelo qual o sentenciado esteja cumprindo pena.

