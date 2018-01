Amar a Deus é incrível

Wilson Aquino, Jornalista, Professor, Cristão SUD* - Arquivo Pessoal

Crescemos ouvindo que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Entretanto, somente aqueles que após tempo e perseverança em procurar conhecer o real e profundo significado dessas palavras conseguem experimentar a grandiosidade do que isso representa. E então colhe grandes, saborosos e abençoados frutos.

Descobrir a importância de Deus em nossas vidas nunca foi tão premente e necessário como nos tempos de hoje em que o mundo passa por transformações gigantescas, exigindo que demos o melhor de nós não apenas para sobrevivência com qualidade de vida, mas para transpor todo e qualquer obstáculo que surge na vida de todos nós.

Pais sábios ensinam filhos desde cedo sobre essa grande e inconteste verdade de que Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele e seu filho, Jesus Cristo, que andou pela terra como parte de um plano para nos salvar, vivem e nos conhecem como ninguém. Ensinam que é necessário saber essas verdades para que desde pequenos trilhem o bom caminho na vida, seguindo o exemplo de Cristo de fazer o bem, de amar o próximo, de ser honesto, justo, bondoso enfim.

Pais que conduzem seus filhos no caminho de Deus, ensinando-os a obedecerem aos mandamentos Dele, dificilmente terão um dia que resgatá-los do mundo das drogas, da violência, da prostituição.

Todo aquele que experimenta em família fazer orações, ler as Escrituras Sagradas e estuda-las também individualmente, procurando compreender e seguir os mandamentos de Deus, passa a viver e experimentar pequenos e grandes milagres diários na vida e na vida dos membros de sua família. É fato. É Lei. É real.

Todo, absolutamente todo, aquele que busca a Deus nos momentos de alegria ou tristeza, O encontra e passa a ver o mundo mais colorido, passa a sentir a verdadeira e pura felicidade que o homem pode experimentar nesta etapa passageira da vida eterna. É fato. É Lei. É real.

O Senhor nos manda: “Ide e pregai meu Evangelho”. Reunir a família e estudarem juntos a Bíblia é obedecer a esse mandamento. Assim como tirar as dúvidas de nossos filhos e incentivá-los estudar e obter seus próprios testemunhos deveria ser obrigação de todo pai responsável, que se preocupa, de fato, com o bem estar do filho.

O caminho de Deus é garantia de vida. É a certeza de que a jornada será alegre e abençoada.

Não que todos os problemas serão afastados. Não! Pois neste plano que Ele traçou para a humanidade, devemos acreditar que não estamos sós, que Ele está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo nos momentos em que não ganhamos. Momentos em que perdemos.

Quando sabemos que Ele está conosco, enfrentamos todo e qualquer problema de cabeça erguida, firmes, seguros, determinados e prontos para aceitar vitórias ou derrotas.

As igrejas estão aí para nos ajudar nessa aproximação com nosso Pai Celestial e a trilharmos o Caminho que Ele deixou para cada um de nós.

Mas devemos ter sempre o cuidado de colocarmos Deus acima de todos e de todas as coisas. Há quem se decepcione com atos e ações de um ser humano que também procura trilhar O Caminho e acaba se decepcionando, achando que não vale a pena continuar, por causa de um mal exemplo. As pessoas são, sempre foram e serão imperfeitas e, por conta disso, fadadas ao erro, onde estiverem. Por isso é importante não nos influenciarmos pelas ações das pessoas e, insisto: Deus acima de todos e de todas as coisas para que possamos seguir sempre em frente, levando o máximo de pessoas que pudermos, por esse Caminho que é bom, agradável e seguro.

