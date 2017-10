Administrar é chegar antes

Na vida pessoal ou coletiva, temos de saber, com honestidade, nos preparar para o amanhã. Daí o imenso valor dos pais, das mães e dos educadores. Repetidas vezes retomo o que declarei, em 1981, numa entrevista ao veterano jornalista italiano radicado no Brasil Paulo Rappoccio Parisi (1921-2016):

Administrar o próprio lar, entidades, empresas e nações é chegar antes. Isto é, com decisão e postura eficaz, procurar antecipar-se aos acontecimentos, evitando dificuldades ou mesmo estabelecendo correção de rumos ante os riscos que se anunciam, independentemente de tempo ou lugar. (...) No entanto, para a

segurança e o desenvolvimento humanamente sustentado de qualquer organização, é essencial, por exemplo, que todos os seus componentes, de alto a baixo, aprendam uma grande ciência: a

ciência do diálogo. Pari passu com o bom relacionamento – pautado pelo compromisso e competência dos colaboradores de uma empresa – a internet aí está para auxiliar no aperfeiçoamento dos trâmites

administrativos. Entretanto, a web por si só não promove a agilidade almejada das tarefas sem o correto preparo do profissional. (...) Saibamos utilizar os recursos modernos sem

esquecer, é claro, que o benefício tem de ser para todos e não somente para alguns.

Veja Também

Comentários