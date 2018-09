Oclécio Assunção é Especialista na área jurídica do Direito do Trabalho do Mercosul - Divulgação

A lei assegura que o trabalhador preste serviço num ambiente adequado, protegendo-o e assegurando por meio de normas jurídicas um local que não coloque em risco sua saúde e/ou segurança. O adicional de periculosidade é um direito do empregado exposto a atividades periculosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

São consideradas como perigosas, as atividades ou operações, onde a natureza ou os seus métodos de trabalhos configure um contato com substâncias inflamáveis ou explosivos, substâncias radioativas, ou radiação ionizante, ou energia elétrica, em condição de risco acentuado.

Nos termos do artigo 193 da CLT, são consideradas atividades ou operações perigosas, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

As atividades de trabalhador em motocicleta.

O § 1º do mesmo diploma legal, regulamenta que o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário do trabalho. Neste caso, diferente do adicional de insalubridade, o cálculo é sobre o salário base mesmo que esse valor seja superior ao mínimo, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa..

O § 2º do artigo 193 da CLT determina que “O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.” Entretanto, o Tribunal Superior do Trabalho tem reconhecido o direito à cumulação simultânea dos Adicionais de Insalubridade e Periculosidade, demonstrando essa possibilidade através do ordenamento jurídico brasileiro, seja pela Constituição Federal de 1988, e pelas Convenções Internacionais da OIT ratificada pelo Brasil, bem como as demais normas infraconstitucionais.

Na justiça do trabalho, a periculosidade será objeto de realização de perícia técnica a cargo de Engenheiro do Trabalho ou Médico do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho (MTE), que constatará ou não, o labor em condições perigosas. Com base, nesta perícia, o Juiz do Trabalho, analisará a prova e se constatada a periculosidade, decidirá sobre o direito ao adicional, conforme determina a legislação vigente.

O direito do empregado ao adicional de periculosidade cessará com a eliminação do risco a sua integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.