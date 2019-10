Ações que fortalecem a família!

Wilson Aquino - Jornalista e Professor - Foto: Divulgação

A família brasileira, assim como a economia e a política do país, atravessa sua maior crise por não encontrar uma saída para se recuperar, se fortalecer e prosperar. Os cônjuges, por negligência, incompetência ou por força das circunstâncias, não têm conseguido superar os obstáculos, naturais ou não, que surgem no caminho.

Como consequência, temos assistido, estarrecidos, os mais variados danos aos seus membros. Nos lares, os “prejuízos” vão desde simples e constantes desentendimentos, a brigas, violência, vícios, separações e até, infelizmente, morte.

Quando males se instalam no seio da família, ela precisa reagir. Precisa se unir e lutar para que a paz, a alegria e a harmonia voltem a reinar no lar.

Marido e mulher sábios buscam primeiramente a ajuda de Deus para encontrar ou reencontrar o bom caminho. A comunhão com Ele, por meio de ação e oração feita de maneira especial pelo casal, tem grande poder.

Há que se ressaltar o que o Senhor garante, por intermédio das Escrituras Sagradas, que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali Ele estará. Logo, seria muito melhor a oração do casal ou da família. Seus membros precisam também fazer cada um a sua parte da melhor maneira possível visando alcançar estabilidade e entendimento.

Poucas famílias têm o hábito de sentar para conversar branda e construtivamente sobre os problemas que enfrentam dentro e fora de casa, buscando juntos as soluções. Ressalta-se que o simples fato de procederem dessa forma, procurando estabelecer um diálogo, ouvindo e dando opinião, proporciona no lar um benefício importantíssimo para todos os seus membros, independentemente das soluções que encontrarem.

De fato, é fundamental primeiramente melhorar a comunicação, com Deus e entre seus membros. Desliguem os celulares, a televisão, desliguem tudo e voltem-se uns aos outros e procurem ouvir, mais do que falar. Aos pais, ouçam seus filhos. Aos filhos, ouçam seus pais. Respeitem a forma como cada um vê as coisas, o mundo, e procure ajudar com amor e carinho. Procurem resolver seus problemas sem ataques, desenvolvendo um relacionamento de confiança.

Oportunas algumas dicas e sugestões encontradas num livreto de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que ajudam, e muito, no fortalecimento da família:

- Reservem tempo uns para os outros e valorizem cada minuto;

- Reservem uma noite por semana (sem TV...) para desenvolverem atividades em família;

- Façam as refeições juntos e envolvam-se nas atividades dos filhos;

- Ajudem os filhos a desenvolverem seus talentos;

- Tornem as tarefas divertidas;

- Expressem seus sentimentos com palavras;

- Pensem antes de falar, especialmente em momentos de confito;

- Deem responsabilidades a seus filhos e sejam um bom exemplo;

- Ajudem seus filhos a estabelecerem metas;

- Prestem serviço ao próximo juntos;

-Valorizem as tradições da família e tomem cuidado com o que entra em sua casa;

- Estabeleçam momentos de ensino;

- Envolvam os filhos nas decisões da família e, por fim, ensinem os valores da família.

*Jornalista e Professor