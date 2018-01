A luta contra Temer continua

"É lamentável nos depararmos com gastos bilionários na publicação de mentiras sobre possíveis benefícios dessa reforma" - Divulgação

A chegada do novo ano não diminui a luta do trabalhador brasileiro contra o governo corrupto de Michel Temer, esse inimigo do povo que manipula dados e compra consciências para alcançar o seu propósito maior, que é o de sacrificar ainda mais o povo brasileiro em benefício de uma minoria que detêm o poder e o dinheiro neste país.

Vamos manter empunhada a bandeira contra suas propostas criminosas voltadas para o povo, como a reforma da Previdência Social, que visa sugar o sangue do trabalhador para manter um sistema que privilegia uma minoria.

É lamentável nos depararmos com gastos bilionários na publicação de mentiras sobre possíveis benefícios dessa reforma. Dinheiro gasto por todo o país, também às custas do sangue, suor e trabalho do povo brasileiro. São inverdades que são ditas insistentemente para iludir a opinião pública que só sentirá o impacto das mudanças quando ver seus direitos evadirem-se para sempre ou para muito longe.

Lamentável também é que esse mesmo povo não acorda para reagir a tamanha exploração. As pessoas ficam inertes assistindo os dois lados se digladiando, sem tomar nenhuma atitude, sequer de conhecer de fato as verdadeiras intenções desse Governo corrupto que está no poder deste grande e pujante Brasil.

Acorda Brasil!!! E vamos à luta, somar força com os movimentos sindicais e algumas poucas vozes que se levantam em alerta geral contra as reformas previdenciária, trabalhista, terceirização e tantos outras medidas punitivas contra o povo. As pessoas precisam se apressar, conhecer e reagir, ir para as ruas conosco nessa luta que é de todos nós, para impedir que essas medidas sejam aprovadas e entrem em vigor.

Essa inércia me incomoda e me faz pensar e questionar sobre a suspeita levantada por uma querida amiga, "seráque estão colocando Rivotril na nossa água?" Começo a considerar essa hipótese. O governo corrupto tenta agora aprovar a reforma previdenciária e a impressão que dá, é que estão aumentando essa dosagem de Rivotril. Ou reagimos contra esse governo corrupto, ou estaremos todos aniquilados muito brevemente.

E sobre a Previdência Social existe ainda o fato de que ela não é deficitária como o governo corrupto afirma. Pelo contrário, estudos de pessoas respeitáveis e organismos sérios, indicam que a previdência é superavitária, ou seja, que não existe falta de recursos para pagar os aposentados. Basta que o governo deixe de retirar os 30% dos recursos arrecadados pelo trabalhador brasileiro para esse fim. Isto sem contar com a cobrança que o governo deveria fazer sobre aqueles devedores bilionários que não pagam a Previdência há anos. Os bancos, por exemplo, que são os maiores devedores. Um contraste na economia nacional, visto que esse setor é o que mais fatura, apresentando anualmente um ganho superior a 400% em média.

É por essas e outras que nós do SINDJUFE-MS, FENAJUFE e outros organismos sindicais sérios deste país insistiremos, sempre, na luta em defesa dos reais interesses da classe trabalhadora brasileira.

Em 2018, a luta contra o governo Temer continua!