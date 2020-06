A contribuição direta do leite para saúde e estética física

Há diversas propriedades do leite que são valorizadas por profissionais da saúde e sobressaem ao mitos que rondam o consumo. Nutricionistas e profissionais de educação física destacam que o desenvolvimento do corpo saudável pode ter sim contribuições diretas desse produto tão valioso. Além de uma alternativa econômica para a mesa da população, estudos apontam o leite como objeto para prevenção da obesidade e alcance do emagrecimento.

“O leite é utilizado em todas as fases da vida. Em um acompanhamento no consultório nutricional recomendamos muito, tanto no processo de perda de peso como no processo de hipertrofia, já que o leite é rico em proteína, o que ajuda no ganho de massa magra. Esse produto também é muito rico em vitaminas e minerais, como o cálcio, que contribui na formação e resistência dos ossos, inclusive dos dentes. É fundamental o consumo, a não ser que o paciente tenha algum tipo de restrição diagnosticada”, relata o nutricionista Emerson Duarte, também diretor da Associação Sul-mato-grossense de Nutrição.

Na mesma linha do nutricionista, o personal Claudemir de Lima Souza, da CS Profit, defende o consumo para o bom desempenho do corpo.





“O leite e seus derivados são muito importantes para o ser humano. Se a gente analisar na cadeia de prioridades de alimentos, ele se tornou o primeiro. Desde o nosso nascimento dependemos dele”, explica.

Ele ainda destaca que o leite pode substituir suplementos, em determinadas situações. “Existe muita diferença entre as pessoas que consomem e aquelas que não consomem produtos derivados e até mesmo o próprio leite. As pessoas que buscam uma melhora física, ou mesmo uma questão de estética corporal, necessitam da proteína. Às vezes a pessoa não tem uma condição financeira para comprar suplementos alimentares e o leite é uma excelente pedida para essa substituição”, pontua o profissional de educação física ao lembrar que as proteínas, originadas no soro do leite, torna muito eficaz a reconstituição e reconstrução muscular.

Segundo a nutricionista Faena Moura, professora do curso de nutrição da Uniderp, muita informação é veiculada na internet, que não são baseadas em evidências científicas. Ela sinaliza que os estudos mais recentes demonstram que além do leite ser um alimento muito rico nutricionalmente, tem carboidrato de boa qualidade: a lactose, que além de fornecer energia, é uma fonte para as bactérias boas do intestino.

“Ele tem proteínas de alto valor biológico que fornecem todos os aminoácidos essenciais para crescimento e manutenção muscular, e além de tudo isso, o leite ajuda na saciedade e ingestão de nutrientes, como vitaminas e minerais”, afirma Faena, que também é fundadora do Instituto Anabolize.

A professora universitária finaliza reforçando a contribuição do leite para o bom desempenho do corpo humano e ressalta: “Além de mostrarmos o uso do leite, dentro de um contexto alimentar saudável, precisamos considerá-lo como preventivo a doenças crônicas”.