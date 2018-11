A casa em ordem

O presidente Michel Temer - Divulgação

Assumi o governo do Brasil em 2016 com uma dura missão: retirar o País de sua mais grave crise. Tínhamos que estancar o desemprego, restaurar a responsabilidade fiscal e garantir programas sociais. Ao chegar ao final de meu mandato, posso dizer que meu governo jamais parou de trabalhar na direção daquilo a que nos propusemos. E quem trabalha tem resultados para mostrar.

Entregaremos um Brasil muito melhor do que aquele que recebemos há dois anos e meio – e o faremos em processo de transição tranquilo, colaborativo e transparente. Entregaremos um Brasil em ordem – um Brasil mais forte e organizado, mais confiante e determinado no rumo do desenvolvimento e da prosperidade.

O Brasil que encolhia a um ritmo de quase 4% ao ano, agora cresce cerca de 1,5%. A recessão que dizimava mais de 150 mil empregos por mês acabou. O emprego voltou, com quase 800 mil empregos gerados de janeiro a setembro. O déficit orçamentário foi R$ 30 bilhões menor que o previsto, graças ao efetivo controle dos gastos públicos. Juros e inflação despencaram para as menores taxas da história.

Os números do período são incontestáveis: as duas maiores safras da história, os dois maiores superávits comerciais, a recuperação de todas as empresas estatais, o recorde na concessão de títulos de propriedade, agrárias e urbanas, as demarcação das maiores áreas de conservação ambiental. Todas essas informações estão detalhadas no www.planalto.gov.br.

Zeramos a fila do Bolsa Família e atendemos hoje 160 mil famílias a mais que o recorde do governo anterior. Graças ao “Progredir”, programa para desenvolver o espírito empreendedor e para criar emprego para quem mais precisa.No começo de outubro pelo menos 200 mil pessoas haviam conseguido emprego.

Tive a coragem de fazer a reforma do Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular, demandas de mais de 20 anos dos educadores brasileiros. Criamos mais 500 mil vagas de ensino em tempo integral. E o governo está investindo R$ 2 bilhões na Política de Formação de Professores, beneficiando 190 mil docentes.

Com o programa Criança Feliz, estamos cuidando de crianças e gestantes beneficiárias do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada. Até setembro de 2018, 327 mil crianças e 57 mil gestantes já tinham sido atendidas.

Por fim, temos um novo Brasil, mais forte, mais otimista. Não há espaço para retroceder. As mudanças precisam continuar. O Brasil está pronto para crescer com consistência, por que demos um rumo seguro para nosso futuro.

Essa recuperação está sendo percebida em todas as regiões do país. Com a economia fortalecida, meu governo fez os investimentos de que as regiões mais precisavam. Na infraestrutura, com o programa Avançar, o governo está investindo, até o final de 2018, cerca de R$ 31 bilhões nos três Estados do Centro-Oeste.

Agora, é preciso assegurar a todos os brasileiros, sem exceção, a continuidade dos avanços