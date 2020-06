"Se cada um fizer sua parte, cuidamos de todos", conclama o prefeito de Maracaju para combater o coronavírus

Prefeito Maurílio foi entrevistado hoje na FM Marabá - FM Marabá

“Se preparem é a única maneira de evitar o coronavírus. Se cada um fizer sua parte cuidamos de todos”. O apelo foi feito hoje pelo prefeito de Maracaju, o médico Maurílio Azambuja em entrevista ao programa Bom Dia 93, da FM Marabá, do Grupo Feitosa de Comunicação. Ele veio acompanhado do coordenador de Atenção Básica à Saúde, dr Luiz Augusto Possi.Na cidade são 5 casos confirmados da doença e mais 10 casos suspeitos.As notas foram divulgadas ontem pela Secretaria de Saúde Municipal.

Durante a entrevista o prefeito salientou que a maior preocupação é com a falta de isolamento das pessoas. “Nossa preocupação é com saúde. Queremos pessoas sadias. Não fechamos o comércio, está todo mundo funcionando, mas precisamos respeitar as medidas de biossegurança. Ou seja o uso de máscaras, álcool em gel e evitar aglomerações. Os comerciantes também não devem permitir que sua loja fique cheia e é isso que nos queremos”, adiantou o prefeito.

Maurílio lembrou que Maracaju atrai gente de muitos lugares e o controle é difícil. “Muitas pessoas chegam na barreira, fazemos a medição de temperatura, testes mas não temos o poder de adivinhar se estão realmente doentes”, alertou.

O prefeito salienta ainda que o pedido de cuidados e isolamento é um apelo de “um prefeito, medico e cidadão sul-mato-grossense”. “Antes não tínhamos certeza que poderia chegar a doença. Agora com certeza chegou ao município. Mas temos otimismo de que se preparar é a única maneira, fazermos a nossa parte”.

Ele orientou novamente que a população precisa se cuidar. “Se tomarmos as medidas preventivas, cada um se cuidar, cuidamos de todos. Tenho falado que estamos lutando com um inimigo desconhecido. A própria classe médica não conhece esta doença. A toda hora muda”, enfatizou.

Como autoridade médica, o prefeito explicou ainda que normalmente todas as doenças tem um protocolo a ser seguido, mas a covid-19 está longe de um tratamento a ser seguido por todos. “Quando se tem conhecimento de uma patologia,a gente segue um protocolo, mas esta doença não tem isso. Por exemplo sabemos que ela não compromete apenas o pulmão, compromete todo o organismo”, afirmou .

Maurílio ainda recomendou a população que evite participar de festas, fazer viagens para cidades com mais casos ou fazer aglomerações. “Tem gente que sei que está indo para Campo Grande e Dourados onde existem muitos casos. Evitem isso, pois as cidades maiores estão com muitos contaminados. Minha mensagem é de otimismo. Vamos nos cuidar se preparar porque só assim vamos minimizar os casos e não sairemos feridos”, finalizou.

