"Quero resgatar Aquidauana como cidade de destaque no cenário sul-mato-grossense"

Viviane Orro em entrevista ao Grupo Feitosa de Comunicação - (Foto: Arquivo)

Médica formada pela Unoeste (Universidade do Oeste Paulista), de Campinas (SP), especialista em nefrologia e em terapia intensiva pelo Hospital Beneficência Portuguesa, de São Paulo (SP), e secretária municipal de Saúde de Aquidauana de 2005 a 2007, Viviane Almeida Nogueira Orro, 43, agora pretende iniciar uma nova etapa em sua vida saindo como pré-candidata à Prefeitura de Aquidauana nas eleições municipais deste ano. Filiada em janeiro deste ano ao PSD, ela surge como uma nova liderança política na região e espera mudar o cenário eleitoral da 8ª maior cidade de Mato Grosso do Sul.

Viviane Orro nasceu na cidade de Aquidauana em 1977, é filha de Odilson Alves Nogueira, ex-vereador e ex-vice-prefeito do município, com Suely Almeida Nogueira, funcionária pública e empresária, e casada com o deputado estadual Luiz Felipe Ribeiro Orro (PSDB), com quem tem dois filhos, Giulia, de 17 anos, e Roberto Neto, de 10 anos. Neste ano, a médica decidiu aceitar o convite do senador Nelsinho Trad (PSD/MS), presidente do partido em Mato Grosso do Sul, para se filiar ao PSD e sair candidata à prefeita de Aquidauana, onde, há muitos anos, já trabalha como voluntária em causas sociais.

Em entrevista exclusiva ao Jornal A Crítica, a pré-candidata revelou o desejo de resgatar Aquidauana como cidade de destaque no cenário sul-mato-grossense por meio de um trabalho sério e comprometido com as pessoas e o pleno desenvolvimento com justiça social. Ela também falou sobre o apoio do marido, deputado estadual Felipe Orro, à decisão de disputar a Prefeitura de Aquidauana e que suas principais bandeiras serão a saúde, que precisa de uma revitalização total, e a educação, que necessita de um olhar mais humano para as crianças das escolas públicas.

A Crítica - Como a senhora começou na vida política e por que deseja ser prefeita de Aquidauana?

Acompanho a política dentro de casa desde minha infância. Sempre me interessei pela pauta política e pelas causas sociais. Isto está intrínseco na minha personalidade. No período em que fui secretária municipal de Saúde, tive a oportunidade de colocar em prática o que aprendi nos bancos da universidade. Foi um período de grande realização pessoal. Na vida privada, há 9 anos, realizo uma feijoada solidária no mês de julho e cada ano atendo uma entidade filantrópica diferente. Neste ano, destinamos o dinheiro arrecadado ao Asilo São Francisco. Além dessa feijoada, sou idealizadora de uma festa natalina que denominamos "Natal Cultural". Com o apoio de inúmeros empresários, realizamos uma festa grandiosa, decorada, cheia de luzes, com a presença do Presépio Vivo, Papai Noel e da Liga do Bem, em que crianças de toda Aquidauana recebem brinquedos, pipoca, algodão-doce e muito amor. Aquidauana é um munícipio com uma população numerosa de baixa renda, pouca oportunidade de trabalho e que vive na informalidade. Este fato é determinante para que a gestão pública coloque as necessidades básicas das pessoas em primeiro lugar. Quero resgatar Aquidauana como cidade de destaque no cenário sul-mato-grossense por meio de um trabalho sério e comprometido com as pessoas e o pleno desenvolvimento com justiça social.

A Crítica - A experiência da senhora como médica vai lhe ajudar a administrar melhor o município de Aquidauana?

Com certeza, já tive a oportunidade de provar isso no período em que fui secretária municipal de Saúde. Tivemos grandes avanços da saúde naquele período, rapidamente lembro da inauguração e ativação do Centro de Especialidades Médicas, a implantação e inauguração do Serviço de Nefrologia e a Unidade de Hemodiálise, inauguração do Laboratório de Entomologia e Controle de Vetores, além de inúmeras unidades básicas de saúde na zona urbana e rural, sobretudo nas comunidades indígenas. Fui responsável pela municipalização do Pronto-Socorro em 2005 e, meses depois, realizei a intervenção no Hospital Regional Dr. Estácio Muniz. Paguei todas as folhas de pagamento que estavam atrasadas e regularizei a arrecadação da Previdência.

Realizei a revitalização total do Hospital Regional, incluindo a maternidade, refeitório, lavanderia e capela, entre inúmeras realizações. Minha experiência com o SUS e na saúde pública é de 20 anos de trabalho e dedicação, tanto na assistência, quanto na gestão. Esses anos todos trabalhando como médica do SUS e minha experiência como secretária municipal de Saúde expandiram meu olhar e minha capacidade de realizar muito com pouco.

Viviane é pré-candidata a prefeitura de Aquidauana

A Crítica - A senhora assumiu o Diretório Municipal do PSD neste ano. Quais estão sendo os desafios à frente desse novo projeto e quantos vereadores o partido projeta eleger neste ano?

No ano passado fui convidada pelo senador Nelsinho Trad a me filiar ao PSD e no dia 25 de janeiro deste ano, em um ato de filiação partidária, assumi a Presidência da sigla na minha cidade com o objetivo de debater ideias e dialogar sobre políticas públicas para Aquidauana. Durante esse período, trabalhei muito para trazer novos filiados. Na janela partidária, conseguimos grandes reforços no time, os vereadores Edinho Grance, Valter Neves e Moacir Pereira aceitaram nosso convite e ingressaram conosco no PSD. Montamos uma chapa forte com excelentes nomes para disputar o legislativo. Além dos três vereadores, filiamos dois suplentes e o ex-vereador Raimundo Pinheiro, que disputou a última eleição para prefeito onde teve aproximadamente 8 mil votos. Neste pleito, o PSD vem robusto, com excelentes nomes e pretendemos participar do processo eleitoral com intuito de aumentar nossa bancada elegendo quatro vereadores. Hoje, sou pré-candidata à prefeita de Aquidauana e, com muita honra, se Deus permitir e a população desejar, serei a primeira mulher a administrar essa cidade onde vivo e que tanto amo.

A Crítica - Quais serão as bandeiras da senhora na campanha eleitoral para prefeita de Aquidauana?

A saúde precisa de uma revitalização total, precisamos voltar a ser referência de assistência na região e resgatar serviços que perdemos durante os últimos quatro anos. A educação precisa de um olhar mais humano, as crianças das escolas públicas necessitam de materiais e condições dignas para estudarem. Temos escolas municipais totalmente abandonadas, com a infraestrutura comprometida, escolas que estão quase caindo e várias sem a mínima condição de receber alunos. Os professores necessitam de materiais pedagógicos para ter condições de ensinar nossas crianças. Isto não está acontecendo, infelizmente, mas, fora o "arroz com feijão" (é a forma carinhosa que me refiro à saúde e educação), que não está sendo entregue, Aquidauana precisa ser recolocada no cenário estadual de desenvolvimento e progresso. Acredito no potencial do turismo como um grande gerador de empregos, desenvolvimento sustentável e renda para nossa população. Outro fator determinante é a chegada da BR-419, que necessita urgentemente de um plano municipal de desenvolvimento que ofereça, através de parcerias público privadas (PPPs), condições de trazer grandes empresas e fomentar a atividade econômica do município.

A Crítica - Na avaliação da senhora, quais são os gargalos do município de Aquidauana e como pretende solucioná-los?

Aquidauana é um município extenso, temos aproximadamente 17 mil km² em área territorial, com grande parte no Pantanal, distritos, assentamentos e aldeias indígenas. Nossa arrecadação per capita ainda é uma das menores do Estado. Para gerir este cenário sem comprometer o orçamento público e sem deixar de atender os direitos básicos do cidadão, é preciso que o gestor ou gestora tenha total zelo pelo erário público, mantendo uma ação combativa contra os desvios e ferrenho combate à corrupção. O maior desafio é aumentar o PIB per capita e a oferta de emprego na cidade. Nossos jovens precisam de oportunidade para crescer sem deixar suas raízes. Pretendo trazer investidores e parceiros para viabilizar um novo tempo de progresso e pleno desenvolvimento para a cidade.

A Crítica - Para a senhora, por que a participação das mulheres na política ainda é tímida? Como fazer para reverter isso?

Acredito que estamos avançando aos poucos. A cada eleição conquistamos um pouquinho mais no cenário político nacional. Há uma década, éramos 10% no congresso nacional, hoje somos 15%. O importante é dar um passo a cada dia, as bandeiras que representam as mulheres são variadas e estão presentes em todos os segmentos da gestão pública. A saúde da mulher, a escola em tempo integral para nossos filhos, o transporte público seguro, a segurança pública, as políticas públicas de combate à violência doméstica, são apenas algumas de nossas necessidades mais urgentes. É muito importante ter mulheres nos representando em todas as esferas do poder, os homens podem ajudar muito nessas bandeiras, mas as mulheres sentem na pele a falta desses serviços. Quero contribuir neste processo de incentivo e encorajamento para que mais mulheres aceitem o desafio de entrar na política. Não é a mulher que precisa da política, é a política que precisa da mulher.

A pré-candidata revelou o desejo de resgatar Aquidauana como cidade de destaque no cenário sul-mato-grossense

A Crítica - Como a senhora projeta a relação da senhora, caso seja eleita, com o Governo do Estado?

A relação entre os poderes deve por princípio ser respeitosa e democrática. Meu compromisso sempre foi e será com a população de Aquidauana, e é justamente por isso que não vejo conflito de interesses com nenhum governante que veja os anseios das pessoas em primeiro lugar. A política atual exige uma relação madura entre seus representantes e antes dos interesses políticos partidários, existem as pessoas, e é por esta razão que me coloco à disposição de trabalhar por minha cidade. O governador Reinaldo Azambuja já demonstrou que tem um grande carinho por Aquidauana, trouxe várias obras para cá, vamos continuar trabalhando juntos, com certeza.

A Crítica - O fato de o marido da senhora ser deputado estadual vai ajudar na obtenção de emendas parlamentares para o município, caso seja eleita prefeita?

É claro que o fato de ser casada com o deputado estadual Felipe Orro, que representa a nossa cidade, facilita as coisas, mantém aberto o diálogo e abre portas com outros parlamentares. Mas, no caso do Felipe, ele nunca deixou de encaminhar a maior parte do seu orçamento de emendas para Aquidauana, independente do prefeito, seja ele do mesmo grupo, partido ou não. Como eu disse, o Felipe, assim como eu, tem compromisso primeiro com as pessoas. Os partidos são importantes, mas a população é essencial.