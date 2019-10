Das salas de aula para o parlamento sul-mato-grossense

O deputado estadual, Gerson Claro - Foto: Divulgação

De família humilde, Gerson Claro diz que tudo em sua vida teve de ser conquistado com muita dedicação, trabalho, estudo e fé. De professor do ensino fundamental em Sidrolândia até conquistar uma das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa, passando pelas salas de aula onde ensinou História e por uma carreira jurídica de sucesso, ele nos conta nessa entrevista um pouco de sua trajetória, sua história política, seus projetos e ações como deputado estadual, e seus próximos passos como uma das lideranças que mais se destaca na atualidade.

Sua história se confunde com a de muitos brasileiros, que vieram de uma origem humilde e conseguiram conquistar seu espaço por meio do estudo e do trabalho. Como foi o início dessa trajetória?

Eu comecei a trabalhar cedo, e isso me fez dar muito valor ao trabalho. Aos 13 anos já ajudava meu pai na olaria, para contribuir com o sustento da nossa família. Para estudar, também era difícil, andava seis quilômetros a pé todos os dias para chegar à escola. Fui servir o Exército, fiz o magistério, e comecei a dar aulas para crianças do primeiro ao quinto ano lá em Sidrolândia. Dificuldades todos nós sempre enfrentamos, mas o mais importante é ter uma família que transmite valores, que mostra a importância do trabalho, de respeitar as pessoas, a importância da educação como ferramenta de crescimento e desenvolvimento pessoal, a dedicação em tudo que fazemos, e, acima de tudo, a fé. Então é o trabalho, são os valores familiares, estudar bastante, ter zero preguiça, e ter muita confiança, acreditar que a gente consegue vencer as barreiras, isso tudo faz com que as coisas comecem a caminhar em um rumo bom.

De professor de história, no interior do Estado, para uma carreira jurídica de sucesso, foi um grande salto. Como se deu esse processo? O que pode nos contar dessa fase? Que vitórias importantes pode citar como sócio de um dos escritórios jurídicos mais importantes do Estado?

Na realidade conseguir concluir a faculdade de História já foi um grande avanço na vida. Primeiro, como eu disse, dei aula para crianças, depois, com o curso superior, lecionei em escolas públicas e particulares, e então me dediquei ao estudo do Direito. Me especializei em Direito Administrativo, em Gestão Pública, e posso dizer que minha maior vitória na educação foi o crescimento profissional, trabalhar com pessoas sérias e responsáveis, e tudo sempre com muito respeito às pessoas, dedicação, trabalho duro, estudando, e desenvolvendo as teses. Assim, conquistamos confiança não apenas em Mato Grosso do Sul, mas em alguns municípios do Brasil.

O senhor teve uma passagem muito significativa pela Assomasul, onde foi diretor e obteve muitas conquistas ao lado dos prefeitos. Como foi sua passagem por essa instituição que luta pelo municipalismo e pelo interesse das cidades?

Costumo dizer que minha passagem pela Assomasul veio da minha participação política. Sempre fui militante, me desenvolvi politicamente dentro da JUFRA (Juventude Franciscana) da Igreja Católica, depois passei por sindicatos, partido político, fui trabalhar em gabinete de prefeitura, chegando até a Associação dos Municípios. Lá foi um mirante, pois mesmo nas diferenças, trabalhando com prefeitos de diversos partidos, ideologias e profissões, todos sempre foram sonhadores, pessoas que queriam cuidar de seus municípios. Foram oito anos de muitas lutas e conquistas em favor das cidades sul-mato-grossenses, vitórias inclusive nacionais, incluindo receitas, mudanças tributárias, participação dos municípios na arrecadação, modificações nas regras de municipalismo, previdência municipal, e com certeza aprendi muito nessa fase e fiz muitos parceiros.

Toda essa bagagem o credenciou a postular um cargo político. Conte um pouco sobre essa trajetória de sucesso que o levou a ocupar uma das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa.

Acho que minha própria história de vida, meu crescimento profissional, se confunde com meu trabalho político, porque tudo na minha vida foi conquistado à custa de muita luta, determinação, muita fé e esperança. Eu vejo na política o único meio de buscar a transformação e as mudanças necessárias. Acho que negar a política e dizer que tudo está errado não vai resolver os problemas do Brasil, do nosso Estado, cidade ou bairro. Participação, empenho, entrada de homens e mulheres de bem na discussão, disputando os cargos públicos, é que vai fazer com que possamos desenvolver projetos e ideias para melhorar a vida das pessoas. Entrar para a política pensando que está tudo errado e que “eu” sou a salvação, não é o caminho; o correto é o bom debate, o trabalho, são os projetos concretos em favor da população, tendo em mente que o interesse público sempre tem que estar acima dos interesses individuais.

Quais são seus principais projetos e bandeiras como deputado estadual?

São muitos os projetos e as ideias. Meu sonho como deputado estadual é corresponder com responsabilidade, com eficiência, às expectativas da comunidade. Já estamos desenvolvendo um trabalho preocupado com o meio ambiente, como, por exemplo, o incentivo tributário para conversão de veículos a gás, levando um combustível mais barato, eficiente e sustentável à população; além disso há o nosso projeto da regularização fundiária, que prevê gratuidades e descontos na regularização de documentação tanto para beneficiários de projetos da reforma agrária quanto das habitações populares. Em Sidrolândia, estamos trabalhando para levar o ramal do gás natural, visando o crescimento econômico e industrial da região, além da obra do contorno rodoviário. Isso sem contar com a nossa presença constante em vários municípios discutindo projetos com vereadores, prefeitos, lideranças, associações, e fazendo gestões no governo e órgãos competentes, levando as demandas e prioridades da população ao poder público.

Seu partido, o PP, escolheu recentemente uma nova direção estadual, e o senhor ocupa hoje a vice-presidência regional da legenda. Quais são os planos para o fortalecimento da sigla visando as próximas eleições?

O PP agora passou por mudanças, com a instituição de uma nova comissão provisória, e eu espero que a gente consiga fazer o fortalecimento do partido a partir da apresentação de um plano, de um projeto que possa atrair vereadores, lideranças do interior do Estado, que acreditem nesse modelo de política do bom diálogo, com responsabilidade, sem vender sonhos ou ilusões. Junto com o deputado Evander Vendramini, nosso presidente, vamos fazer esse debate no Mato Grosso do Sul inteiro, fortalecendo o PP. Já temos reuniões marcadas para dar o pontapé inicial, visando as próximas eleições, quando trabalharemos para fazer o maior número possível de vereadores e prefeitos em nosso Estado. Inclusive no dia 22 de novembro, aqui em Campo Grande, vamos fazer um grande encontro estadual do partido, onde vamos construir essas ideias e deflagrar todo esse processo.