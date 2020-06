Confira as entrevistas da última semana do programa "Giro Estadual de Notícias"

O programa rendeu várias entrevistas nesta semana - (Foto: Reprodução)

A semana (1 à 5) rendeu vários entrevistas ao programa “Giro Estadual de Notícias”. Se você perdeu, veja novamente as entrevistas na sessão de vídeos do nosso site ou no YouTube.

Segunda-feira (01/06)

Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG), Adelaido Vila

A CDL/CG lança hoje (6) a campanha “Amar faz muito bem!” alusiva ao Dia dos Namorados. O objetivo é movimentar o comércio local e despertar o amor por Campo Grande, mostrando a importância de fazer as compras no nosso varejo, ajudando a aquecer a economia. Além disso, o consumidor poderá ganhar presentes. A campanha vai até o dia 13.



Médica e pré-candidata no município de Aquidauana, Viviane Nogueira Orro (PSD)

Com 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) disponíveis, Aquidauna registrou no sábado passado (30) o primeiro caso de Covid-19. A paciente de 53 anos, teria sido contaminada em Campo Grande. O caso acendeu o alerta de autoridades de saúde do município, como a médica nefrologista Viviane Nogueira Orro. Em entrevista ao programa Giro Estadual de Notícias de segunda-feira (1º) ela demonstrou preocupação com a situação da saúde no município. "A Prefeitura adotou há alguns dias medidas como a obrigatoriedade de uso de máscaras e o afastamento social. Mas sabemos que há dificuldade porque as pessoas precisam trabalhar e tem ainda a questão cultural de achar que o vírus não chegou. Que estamos todos imunes a ele, o que não é verdade e nos preocupa muito", salientou a médica.

Terça-feira (02/06)

Deputado estadual, Antônio Vaz (Republicanos)

A economia não pode parar, mesmo em tempos de coronavírus. Mas para que isso ocorra não se pode reduzir as medidas de segurança contra o coronavírus. O recado é do deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), que esteve na terça-feira (2) em entrevista no programa. Como presidente da Comissão Permanente da Saúde na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (ALEMS), o deputado comandou na semana passada a Prestação de Contas Anual de 2019 e os Relatórios do 1° Quadrimestre de 2020 da Secretaria de Saúde do Estado (SES).

Presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher de Mato Grosso do Sul (CEDM/MS), Mara Caseiro

O crescente número de casos de feminicídio e de violência contra a mulher durante esta época de pandemia do coronavírus, acendeu o alerta nas integrantes do Conselho Estadual de Direitos da Mulher de Mato Grosso do Sul (CEDM/MS). Por meio de videoconferência, elas reuniram-se no último dia 27, para falar de ações como, por exemplo, a realização de denúncias por meio de canais virtuais. Mara também falou sobre a Semana Estadual de Combate ao Feminicídio ao Giro de Notícias.

Quarta-feira (03/06)

Diretor-presidente de Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos, Vinícius Campos e o presidente do Rodosul (Sindicato das Empresdas de Transportes de Passageiros no estado de MS), Cesar Possari

A determinação da Prefeitura de Campo Grande, que por meio de decreto suspende pelo período de 30 dias, a contar de ontem (5), todas as atividades do Terminal Rodoviário de Campo Grande caiu como um "balde de água fria" sobre o setor de transportes municipal e intermunicipal. Com perdas acima de R$ 13 milhões e pelo menos 400 demissões recentes, o segmento alega que cumpre todas as medidas de biossegurança como desinfecção dos ônibus, distanciamento seguindo as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde). E mais, alerta as autoridades que a medida de fechar a rodoviária da Capital suspendendo o transporte intermunicipal e interestadual pode levar a população a migrar para o transporte clandestino entre as cidades.

Secretário de Segurança Pública do Estado, Antônio Carlos Videira

Apesar de fazer fronteira seca com dois países e de possuir a maior população carcerária do país, Mato Grosso do Sul está se consolidando como um dos estados mais seguros do Brasil mesmo no período de pandemia em que o nosso Estado se encontra. É o que comprovam levantamentos como o Monitor da Violência feito pelo G1, Núcleo de Estudos da Violência da USP e Fórum Brasileiro de Segurança Pública e os números da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. O secretario de Segurança Pública de MS, Antonio Carlos Videira participou do programa Giro Estadual de Notícias da última quarta-feira (3).

Quinta-feira (04/06)

Pré-candidata de Maracaju, Giovana Correia

Após pedir exoneração do cargo de Subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher, Giovana Correia lançou a sua pré-candidatura no município de Maracaju pelo Democratas.

"Cuidar das políticas públicas para as mulheres são prioridades na minha vida. Eu conheci o que é a violência doméstica e a realidade das mulheres. Ontem eu me desliguei do governo para me dedicar a política", explica ao programa "Giro Estadual de Notícias" de quinta-feira (4).

Secretário de Meio Ambiente, Jaime Verruck

Mato Grosso do Sul deverá adquirir uma aeronave para combater queimadas no Pantanal. A informação foi repassada hoje pelo secretário de Meio Ambiente Jaime Verruck que participou do programa na quinta-feira (4). O secretário falou das ações relativas a Semana do Meio Ambiente e do dia Mundial do Meio Ambiente que é comemorado amanhã, 5 de junho.

As queimadas no Pantanal são atualmente um dos maiores problemas enfrentados pelas autoridades de meio ambiente. "Acho importante alertar a população e produtores sobre o risco das queimadas. Este ano tivemos um período longo de estiagem o que ocasionou ocorrência graves de queimadas em março. O número de casos também está bem acima de anos anteriores em função da seca. Com isso estamos buscando junto a CNBio a possibilidade de adquirir uma aeronave de combate ao fogo para o Estado", adiantou.

Sexta-feira (05/06)

Vereador de Ivinhema, Juliano Ferro

Do pior momento que é a pandemia de coronavírus poderemos tirar mais humanidade. A afirmação é do vereador do DEM (Democratas) de Ivinhema, Juliano Ferro, que doa 50% do seu salário de vereador para ajudar a população carente do seu município. Ele foi o entrevistado de sexta-feira (5) do programa Giro Estadual de Notícias. Pré-candidato a prefeitura de Ivinhema ele destaca que até apresentou um projeto para que todos os vereadores fizessem doação de parte dos salários por 90 dias neste período de coronavírus, mas a pauta foi rejeitada pelos colegas.

