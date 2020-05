Confira as entrevistas da última semana do programa "Giro Estadual de Notícias"

Os entrevistados da semana - Foto: Reprodução

A semana (25 à 29) rendeu vários entrevistas ao programa “Giro Estadual de Notícias”. Se você perdeu, veja novamente as entrevistas na sessão de vídeos do nosso site ou no YouTube.

Segunda-feira (25/05) – Presidente do Sindicato dos Policiais Civis de MS (Sinpol/MS), Giancarlo Miranda

Por 16 votos a favor e 7 contrários, a Assembleia Legislativa de MS aprovou na semana passada, em segunda discussão, mudanças na previdência estadual, estabelecendo alíquota linear de 14%, medida considerada "covarde" ao atingir os servidores em plena pandemia, especialmente servidores aposentados e pensionistas. "O Sinpol está, inclusive, estudando medida judicial plausível para que possamos entrar com ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) contra esse projeto", afirmou o presidente do Sindicato , Giancarlo Miranda, em entrevista ao programa na última segunda-feira.

Terça-feira (26/05) - Procurador do Ministério Público de Dourados (MPT), Jeferson Pereira

Em uma coletiva realizada na última sexta-feira (22) pelo Ministério Público de Dourados (MPT), o procurador Jeferson Pereira, afirmou que por enquanto não existe a possibilidade do frigorífico JBS/Seara de Dourados paralisar temporariamente as atividades devido uma parte dos funcionários contraírem o Covid-19. Segundo o procurador, a empresa vem tomando medidas de biossegurança capaz manter as atividades na indústria. Ao Giro de Notícias, o procurador alerta que é um grande trabalho, mas que está sendo executado em conjunto.

Quinta-feira (28/05) - Prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina e a professora e advogada, Samya Abud

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei de socorro aos estados que vai destinar R$ 1,1 bilhao ao Mato Grosso do Sul, sendo R$ 461 milhões em recursos para ajudar os municípios sul-mato-grossenses. Desse total, os prefeitos terão R$ 40 milhões específicos para a saúde pública e R$ 421 milhões para livre aplicação. A verba é bastante aguardada pelas prefeituras que estão em dificuldades econômicas, inclusive para cumprir a folha salarial de junho. Quem afirma é o prefeito de Bataguassu e presidente da Associação de Municípios de MS (Assomasul) Pedro Arlei Caravina. "Estes recursos virão como uma recompensação do ICMS. Parte deles será destinado a saúde, mas os valores poderão ainda ser usados para cumprir com outras obrigações das prefeituras. É um recurso muito esperado pelos prefeitos", salientou.

O curso de Direito da Estácio Campo Grande promove, nesta quinta-feira, às 19h, uma live com o juiz da 1ª Vara Criminal de Campo Grande, Roberto Ferreira Filho. A conversa será com a coordenadora do curso, a professora e advogada Samya Abud. Em entrevista ao "Giro de Notícias", a advogada explica que o assunto é necessário para os estudantes. "O curso de Direito tem um papel relevante para os acadêmicos e a sociedade como um todo. O objetivo é honrar com a informação para a população e também ao aluno. Em tempos de fake news, estamos andando na contramão e precisamos evoluir. Vivemos em uma democracia e exercemos a cidadania diariamente. Quanto mais informações de qualidade que precisarmos levar, é melhor para que as pessoas façam o seu juizo de valor", explica ao programa "Giro Estadual de Notícias" da última quinta-feira (28).

Giro Estadual de Notícias - O programa apresentado por João Flores Jr, Carlos Ferreira e Rosana Siqueira, traz o que há de melhor quando o assunto é informação para os ouvintes do Mato Grosso do Sul. Temas relacionados a política, prestação de serviço, saúde, entretenimento e economia fazem parte do programa de rádio líder em audiência em várias cidades do Estado. O "Giro" é transmitido de segunda à sexta-feira, das 07h30 às 8h30 da manhã pelas emissoras: Marabá FM 93,9 (Maracaju), Band FM 107,7 (Fátima do Sul e Região de Dourados), Montana FM 89,9 (Inocência e Região do Bolsão), Serra FM 106,5 (Rio Verde), Serrana FM 88,7 (Nioaque) e Band FM 88,5 (Paranhos). Em Campo Grande você pode escutar o programa pelo site www.acritica.net.