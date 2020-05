Confira as entrevistas da última semana do programa "Giro Estadual de Notícias"

O programa rendeu várias entrevistas nesta semana - Foto: Reprodução

A semana (18 à 22) rendeu vários entrevistas ao programa “Giro Estadual de Notícias”. Dentre eles, o assunto mais comentado da semana: a aprovação da reforma previdenciária no Estado. Se você perdeu, veja novamente as entrevistas na sessão de vídeos do nosso site ou no YouTube.

Segunda-feira (18/05) – A Engenheira agrimensura e candida a presidência do CREA/MS, Vânia Mello

Pela primeira vez na história o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS (CREA-MS) terá uma mulher concorrendo às eleições que acontecem no dia 15 de julho de 2020. Até a semana passada, os profissionais iriam às urnas no dia 3 de junho. A mudança foi ocasionada pela pandemia. Os candidatos ainda estão se apoiando numa campanha online até a suspensão desse período de risco. O ineditismo está marcando as eleições. Para falar sobre sua candidatura e propostas a engenheira Vânia Mello participou do programa.

Terça-feira (19/05) - Defensor público-geral Fábio Rogério Rombi da Silva e o presidente do Sindicato da Polícia Civil de MS (Sinpol/MS), Giancarlo Miranda

Mesmo em tempo de coronavírus, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul continua mantendo os atendimentos à distância com sucesso principalmente na sua plataforma digital. Lançada no mês passado, a ferramenta dá acesso aos seus serviços durante o período de isolamento social, devido à pandemia da covid-19. E a receptividade ao mecanismo tem sido excelente, segundo o defensor público-geral, Fábio Rogério Rombi da Silva. A nova plataforma chega a fazer 15 atendimentos por hora.

A matéria prevê que todos os servidores estaduais terão que contribuir (folha salarial) com a alíquota de 14%, para previdência social. Atualmente este percentual é cobrado apenas por funcionários que recebem acima do teto do do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), no valor de R$ 6.101,06, aos demais o repasse é de 11%. O presidente do Sindicato dos Policiais Civis de MS (Sinpol/MS), Giancarlo Miranda argumenta que esse projeto é totalmente prejudicial profissionais da seguraça publica. "Uma nova reforma vai reduzir o salário do policial que está nas ruas e também dos aposentados. Esse aposentado vai ter uma média de R$ 700 reais a menos e os que estão na rua também".

Quarta-feira (20/05) - O secretário da Semagro, Jaime Verruck e o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade

Para incentivar o consumo destas mercadorias feitas pela indústria de MS, bem como nos estabelecimentos de comércio e serviços locais, o Governo do Estado está unido com a Fiems e a Fecomércio numa campanha que visa conclamar a população a comprar os itens. A ideia é manter os empregos e a geração de renda neste tempo de pandemia. Para falar sobre a campanha e as ações do Governo no campo econômico o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) participou por telefone do programa "Giro Estadual de Notícias".

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) publicou no Diário Oficial de terça-feira (19), a portaria nº 76, que regulamenta os procedimentos e requisitos junto ao órgão para o credenciamento das plataformas tecnológicas para realização remota do curso teórico de primeira habilitação dos CFC's (Centro de Formação de Condutores). O credenciamento foi estabelecido pelo Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) através da deliberação 189/20 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), enquanto durar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19. Por telefone o diretor-presidente comentou sobre este e outros assuntos.

Quinta-feira (21/05) - Deputado estadual Pedro Kemp (PT)

Um projeto de lei complementar, enviado pelo governo do estado de MS com o objetivo de unificar a alíquota de contribuição para a previdência estadual em 14% para servidores ativos, aposentados e pensionistas, foi aprovado em primeira votação na manhã da última quarta-feira (20), na Assembleia Legislativa. Por telefone ao programa Giro Estadual de Notícias de quinta-feira (21), o deputado estadual Pedro Kemp (PT) que votou contra o projeto, informa que a reforma está sendo realizada em um momento inoportuno. "Nós estamos vivendo um momento de pandemia, pessoas perdendo o emprego e preocupadas com as incertezas. Os servidores públicos foram surpreendidos trâmitando de uma forma tão rápida, sendo apresentado na Assembleia, passando pelas comissões e sendo aprovado em segunda votação", explica.

Sexta-feira (22/05) - Deputada federal Rose Modesto (PSDB)

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). A Lei 13.999/2020, que abre crédito especial no valor de R$ 15,9 bilhões, foi publicada no Diário Oficial da União e entra em vigor na última terça-feira (dia 19). O objetivo é garantir recursos para os pequenos negócios e manter empregos durante a pandemia do novo coronavírus no país.

Em entrevista por telefone ao programa "Giro Estadual de Notícias", a deputada federal Rose Modesto (PSDB), explica que a os micro e pequenos empresários foram os que mais sofreram com a pandemia. "Esse setor tem uma grande importância para retomada da economia do Estado. Infelizmente a lei veio com dois vetos, pois eles foram o que mais sofreram e ao mesmo tempo são os que mais geram empregos. Acredito que como a lei foi sancionada agora, em 15 dias os bancos vão começar a atender essas empresas", informa.

Giro Estadual de Notícias - O programa apresentado por João Flores Jr, Carlos Ferreira e Rosana Siqueira, traz o que há de de melhor quando o assunto é informação para os ouvintes do Mato Grosso do Sul. Temas relacionados a política, prestação de serviço, saúde, entretenimento e economia fazem parte do programa de rádio líder em audiência em várias cidades do Estado. O "Giro" é transmitido de segunda à sexta-feira, das 07h30 às 8h30 da manhã pelas emissoras: Marabá FM 93,9 (Maracaju), Band FM 107,7 (Fátima do Sul e Região de Dourados), Montana FM 89,9 (Inocência e Região do Bolsão), Serra FM 106,5 (Rio Verde), Serrana FM 88,7 (Nioaque) e Band FM 88,5 (Paranhos). Em Campo Grande você pode escutar o programa pelo site www.acritica.net.