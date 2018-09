“A OAB renasceu depois de um tempo de obscurantismo existente aqui na nossa Seccional”

Divulgação

Candidato à reeleição, o presidente da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul), Mansour Elias Karmouche, que é formado pela Universidade do Oeste Paulista e foi aprovado no Exame de Ordem em dezembro de 1991 em São Paulo, destaca o ressurgimento da entidade nos últimos três anos.

Em entrevista concedida com exclusividade ao Jornal A Crítica, ele garante que hoje a Ordem está reinserida na rede de entidades que fazem parte da sociedade civil organizada e sempre à frente dos grandes temas. Mansour Karmouche também faz questão de destacar o trabalho desenvolvido de reestruturação da OAB/MS em Campo Grande e em vários municípios do interior do Estado.

A CRÍTICA – Por que o senhor quer ser reeleito presidente da OAB/MS?

Mansour Elias Karmouche – Primeiramente, porque a Ordem está viva na vida da sociedade sul-mato-grossense. A Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul renasceu depois de um tempo de obscurantismo existente aqui na nossa Seccional. Nós conseguimos recuperar a imagem desgastada com o passado recente de muitas brigas e de muitos conflitos internos para realmente fazer uma abordagem totalmente diferente, tanto para a advocacia, quanto para a sociedade. Hoje, nós conseguimos reinserir a instituição na rede de entidades que fazem parte da sociedade civil organizada e sempre à frente dos grandes temas, como, por exemplo, o Plano Diretor de Campo Grande e, em nível estadual, ajuizamos ação contra a paralisação da duplicação da BR-163, ingressamos no STF (Supremo Tribunal Federal) contra o Estado ter se utilizado dos depósitos judiciais das contas existentes e, depois, entramos também no Supremo contra a Reforma da Previdência realizada pelo Governo do Estado. São ações vivas na mente da sociedade. Questionamos a taxa do lixo, depois o prefeito Marquinhos Trad, com muita sabedoria, acabou revogando a cobrança e recalculou o valor, diminuindo em aproximadamente 60% o montante cobrado. Eu penso que a OAB renasceu. Dos grandes temas, por exemplo, na área da segurança pública, trouxemos o ministro Raul Jungmann, que responde pela pasta da Segurança Pública do Brasil, para discutir o assunto no Estado, uma questão que afeta diretamente a vida do cidadão. Aqui, no próprio judiciário, questionamos várias condutas de agentes públicos, pedindo afastamento, inclusive, da presidente do TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral), desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, por causa do caso envolvendo um dos seus filhos. E várias de nossas atitudes foram pensando na defesa da sociedade e isso fortalece a advocacia, mas nós jamais perdemos um bom diálogo com quem quer que seja, tanto com a Assembleia Legislativa, tanto com o Tribunal de Justiça ou com o Ministério Público ou com as Polícias.

A CRÍTICA – Qual a avaliação que o senhor faz da Ordem no Estado e quais foram as suas principais realizações como presidente?

Mansour Elias Karmouche - Nós aprimoramos o nosso entendimento com essas instituições que são vitais para o Estado democrático de Direito, fizemos as críticas necessárias, mas também fizemos a defesa da sociedade nos momentos em que a OAB foi chamada. Analisamos a delação do Grupo JBS, pedimos a abertura de inquérito na Procuradoria Geral da República, tudo isso foi um trabalho feito pela Ordem. Internamente, também fizemos o dever de casa, punimos profissionais que não estavam à altura da nossa instituição e que tinham cometido falhas e ilícitos, acabando por serem excluídos. Nós fizemos com que a sociedade acreditasse que a OAB exerce um papel sério e moderador para também aprimorar as instituições e a sociedade. Esse é o papel da OAB. Nós apoiamos dois impeachments, tanto da ex-presidente Dilma Rousseff e, posteriormente, do atual presidente Michel Temer. Nós, nos manifestamos em todos os momentos importantes para a sociedade, não só da sul-mato-grossense, quanto da brasileira. Tivemos um papel preponderante. Além disso, nós também conquistamos muitas coisas para a advocacia, essa reinserção da OAB e a respeitabilidade que obtivemos junto aos órgãos de Governo, junto ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, fez com que a vida do advogado fosse muito melhor reconhecida. Por exemplo, nós tivemos um caso aqui que foi da porta-giratória no Fórum de Campo Grande. Com a nossa intervenção, o Poder Judiciário reconheceu a indispensabilidade do advogado e recuou na medida, que era extrema e causava desrespeito e desigualdade aos nossos profissionais. Na Assembleia Legislativa, nós tivemos recentemente uma lei aprovada que dispensava o advogado de autenticar documentos em toda a esfera da administração pública estadual, isso é um grande avanço. Fora isso, os projetos de lei que nós conseguimos fazer com que fossem aprovados e que criminalizam as revogações das nossas prerrogativas ou que obrigam a presença de advogados em todas as conciliações no Brasil foram ações da OAB do Estado junto aos seus conselheiros federais. Então, a OAB ressurgiu, se pegarmos a Ordem de três anos atrás, era um coisa, se pegarmos a de hoje, é uma outra história.

A CRÍTICA – Caso seja reeleito presidente da OAB/MS, o que o senhor pretende melhorar na Ordem

Mansour Elias Karmouche – A OAB/MS ressurgiu como protagonista das grandes causas. No momento da paralisação dos caminhoneiros, a OAB interveio e conseguiu com que o Governo do Estado recuasse no percentual do ICMS do diesel. Foi uma ação daOAB inédita em parceria com a Fiems, Famasul e ACICG. Como você não coloca a Ordem como protagonista em uma situação dessa? É querer não enxergar o óbvio, que a sociedade toda acaba reconhecendo o papel da OAB hoje, que é totalmente diferente do que era no passado. Ela conseguiu se reinserir, é possível ver a OAB fazendo campanhas como a “Voto Certo, Voto Limpo” junto com o MPF (Ministério Público Federal), com o MPE e com o TRE. Se nós conseguimos fazer essas parcerias em prol da sociedade, é porque a sociedade acaba reconhecendo que o nosso trabalho tem surtido efeito. Esse fortalecimento que fizemos institucionalmente com as outras entidades acabou por tornar a classe mais robusta. Nós conseguimos sair de uma situação de déficit para uma de superávit por dois anos consecutivos. Isso acontece pela primeira vez na história da OAB/MS. Nós pagamos todas as dívidas e refizemos toda a infraestrutura da Ordem no Estado. A nossa própria sede foi reformada e quem a conheceu há três anos pode verificar que hoje o prédio está totalmente readequado, garantindo a acessibilidade. Fizemos na nossa sede um plenário de comissões para que os jovens atuem de forma incessante, temos mais de 70 com mais de 1,5 mil advogados trabalhando todos os dias em prol da sociedade. Esse é o trabalho exemplar que tem sido feito. Além disso, construímos as sedes de Iguatemi, finalizamos a de Mundo Novo e estamos concluindo a de Bataguassu, bem como iniciamos a de Jardim. Vários espaços de convivência em Camapuã, São Gabriel do Oeste, Rio Brilhante e Aparecida do Taboado estão sendo viabilizados para a advocacia e isso realmente é uma forma inédita de fazer gestão, combinando sempre um bom diálogo com as instituições e, internamente, com o Conselho Federal. Isso acabou viabilizando uma gestão magnífica para a advocacia. Inauguramos o Espaço Coworking, que é um escritório compartilhado, ampliamos os serviços prestados na sede de campo, iniciamos o primeiro jogos da advocacia e, hoje, muitas pessoas estão aproveitando o dinheiro pago de anuidade com benefícios. Agora, precisamos fazer muito mais, obviamente, melhorando um pouco a estrutura das sedes do interior e aqui na Capital também precisamos de um tribunal de ética e disciplina, que teria um prédio independente para dar celeridade nos processos dessa área.

A CRÍTICA – Para o senhor, a Justiça em Mato Grosso do Sul é morosa e, caso seja, como fazer para melhorar essa situação?

Mansour Elias Karmouche – A Justiça é cronicamente morosa. Não foi essa gestão que inventou a morosidade, não foram os últimos 10 anos que inventaram a morosidade no Judiciário. A questão é matemática, pois temos um número absurdo de ingresso de advogados no mercado de trabalho e isso se deve a uma falta de política nacional de concessão de autorização de criação de faculdades de Direito. Nós temos hoje inscritos na OAB/MS 15 mil advogados, se comparamos com a realidade de 15 anos atrás, tínhamos e 3 mil advogados. Esse crescimento absurdo não só do Estado, mas nacional, pois a OAB já passou da marca de 1 milhão de advogados no Brasil, uma quantidade colossal. Agora, o Judiciário não acompanhou esse crescimento e, portanto, a demanda é enorme, não conseguindo atender a montanha de processos que nós temos atualmente. Na Justiça do Brasil temos tramitando quase 100 milhões de processos, são quase 2 processos para cada habitante do País. O que precisa ser repensado é o modo como nós vamos resolver os problemas, não é só por meio do Judiciário, mas sim através das soluções alternativas de conflitos. Assim, vamos criar uma nova cultura para que o advogado que está no mercado tenha a oportunidade de resolver seus casos sem depender do Judiciário, pois pensar que somente a Justiça resolver os problemas legais é um engano, a advocacia, por meio de cursos e capacitações, pode resolver esses problemas sem partir para o litígio. A partir daí, teríamos uma visão futurística, deixando de depender única e exclusivamente do Judiciário.

A CRÍTICA – Na avaliação do senhor, o papel do advogado está sendo respeitado pelo Judiciário, MPF, MPE e PF nas inúmeras operações de combate à corrupção?

Mansour Elias Karmouche – Temos alguns excessos pontuais nessas operações de combate à corrupção. Isso está sendo objeto de intervenção da OAB/MS, inclusive, quando temos casos de escutas clandestinas ou quando temos escutas de ligações telefônicas de profissionais liberais para criminalizar a profissão. A Ordem tem agido nos casos pontuais, mas também procuramos combater a corrupção. Apoiamos essas ações porque existe um processo de apuração que deve ser feito. A OAB não é contra nenhum tipo de operação, pelo contrário, nós apoiamos, mas os excessos que foram cometidos precisam ser identificados e, posteriormente, questionados.

