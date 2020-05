Yoga online é alternativa para continuar se exercitando durante pandemia

Aulas fazem parte da parceria entre Unimed CG e o Movimento Sadhaka - Foto: Divulgação

Desde que o novo coronavírus chegou ao Brasil, a rotina das pessoas mudou quase que por completo, e a cada dia que passa precisamos nos reinventar para tentar levar a vida o mais próximo possível daquilo que fazíamos antes. Trabalhar, cuidar da casa, da família, praticar atividade física e ter um momento de lazer, tudo isso respeitando as medidas de prevenção à doença.

Com isso, a Unimed Campo Grande e o Movimento Sadhaka, que este ano firmaram uma grande parceria levando aulas de yoga gratuitas todos os domingos ao Parque das Nações Indígenas, através do projeto "Yoga no Parque", também precisaram adequar-se ao novo momento. O projeto faz parte do movimento das Unimeds de todo o Brasil, o Mude1Hábito, que visa estimular diversas mudanças de hábitos com o intuito de garantir mais saúde, bem-estar e qualidade de vida às pessoas.

Com as aulas presenciais suspensas como forma de prevenção, a alternativa encontrada foi fazer os encontros dominicais via online. Ministradas pelo professor Naigel Haran e por outros professores do movimento, as lives têm acontecido todos os domingos, às 8 horas (mesmo horário em que eram realizadas as aulas presenciais), e podem ser acompanhadas pelo Instagram @movimentosdk.

"A prática do yoga pode nos ajudar de diversas maneiras: fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, e o melhor de tudo, é que você não precisa de nenhum equipamento, basta usar o seu corpo de onde estiver", comenta Naigel. "O yoga ajuda a aliviar a ansiedade e proporciona a sensação de bem-estar", completa o professor Pedro Monteiro.

A prática milenar, originária na Índia há mais de 5 mil anos, promete, dentre outros benefícios, aliviar o estresse, a ansiedade e promover o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, através do autoconhecimento. E a boa notícia é que pode ser praticado por pessoas de todas as idades.

Para quem deseja conhecer um pouquinho dessa prática, a Unimed Campo Grande disponibilizou no seu canal do youtube algumas posturas de yoga para crianças, gestantes e idosos. Clique aqui e confira os vídeos.