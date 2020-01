Yoga no Parque reuniu cerca de 350 pessoas no último domingo

As aulas de yoga acontecem todos os domingos, a partir das 8h, no Parque das Nações Indígenas, na entrada Guató, próxima ao lago - Foto: Divulgação/Assessoria

No último domingo (26) cerca de 350 pessoas participaram da ação Yoga no Parque. Gratuita e aberta a toda a comunidade, a ação promovida pela Unimed Campo Grande, em parceria com o Movimento Sadhaka, aconteceu no Parque das Nações Indígenas, e reuniu pessoas de todas as idades, que aproveitaram para se exercitar logo pela manhã, além de desfrutar das belezas do local.

A parceria da cooperativa e do projeto, que ontem completou dois, surgiu com o objetivo de fortalecer o movimento Mude1Hábito das Unimeds de todo o Brasil, que visa incentivar mudanças de pequenos hábitos diários, de modo a proporcionar às pessoas mais saúde, bem-estar e qualidade de vida.



“A Unimed Campo Grande desde o final de 2019 e agora com mais força em 2020, tem abraçado o movimento Mude1Hábito. Isso vem somar com o que nós acreditamos, de promover saúde não só como forma de tratamento, mas por meio de mudanças de hábitos de vida. Com isso, temos apoiado muito eventos e ações com esse mesmo propósito, e o apoio da cooperativa a esse projeto do yoga surgiu porque percebemos o quanto ele faz bem às pessoas e para a comunidade em geral, levando muita paz e muita saúde para o corpo e, principalmente para a mente”, falou a coordenadora de Comunicação e Marketing da cooperativa, Fabiana Perin.

Ministrada por Naigel Sadhaka, as aulas de yoga são uma grande oportunidade de levar familiares e amigos para desfrutar das belezas do lugar, considerado um dos cartões postais de Mato Grosso do Sul, praticar uma atividade diferente ao ar livre e se socializar com outras pessoas.



Disposta a adotar o yoga como um estilo de vida, Adriana Rodrigues, 35 anos, acompanhada da filha Alice, de 11 anos, diz que se encontrou na atividade. “Eu procurava uma atividade onde eu pudesse me encontrar melhor, que me desse uma paz de espírito, e aqui eu realmente encontrei o que buscava. Isso tem melhorado muitos aspectos do meu dia a dia. Eu já praticava outras atividades físicas que cuidam só do corpo, mas no yoga, acredito que vou cuidar também da parte mental e espiritual”, comentou.

A edição especial deste domingo contou com a participação do cantor Chicão Castro, e foram distribuídas frutas e água aos participantes.

As aulas de yoga acontecem todos os domingos, a partir das 8h, no Parque das Nações Indígenas, na entrada Guató, próxima ao lago.