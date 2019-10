Voz que Educa: Cassems realiza roda de conversa sobre desempenho vocal dos professores na próxima quarta-feira

O objetivo do evento é orientar professores sobre o cuidado com o seu instrumento de trabalho - Foto: Divulgação/Assessoria

Na próxima quarta-feira (30), às 16h, na Clínica da Família, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) convida os beneficiários profissionais da Educação para a roda de conversa "Voz Que Educa", com a fonoaudióloga Keilla Mara Piovesana. O objetivo do evento é orientar professores sobre o cuidado com o seu instrumento de trabalho, a voz, e abordar questões como a higiene, prevenção e aquecimento vocal. Para participar do encontro, o beneficiário pode ligar para: (67) 3309-5305 ou (67) 99212-6361.

De acordo com o Ministério da Saúde, a voz é produzida na laringe através da vibração das pregas vocais (popularmente conhecidas como cordas vocais), que realizam seu movimento graças ao fluxo de ar que vem dos pulmões na expiração e a ação dos músculos da laringe. A classe dos professores, especificamente, utiliza a voz como instrumento de trabalho e, por isso, a prevenção e cuidado é fundamental para a manutenção da saúde vocal.

O presidente do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP) e conselheiro Fiscal da Cassems, Lucilio Nobre, afirma que a ação é importante para oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais da Educação. "Mais uma vez, a Cassems inova em suas atividades. Sem dúvida alguma, essa ação é muito bem vinda, a questão da voz é importante para os professores, pois esses profissionais têm uma rotina dinâmica e que exige muito. O plano de saúde está de parabéns, esperamos que tenha muita participação".

Para a diretora de Assistência à Saúde, Maria Auxiliadora Budib, o bem-estar dos beneficiários professores é uma prioridade do plano de saúde, e a roda de conversa é o pontapé para uma aproximação com esse público. "A voz dos professores é um instrumento de transformação no mundo, esse é o recurso mais importante do docente, ela deve inspirar autoridade e confiança sobre o grupo de alunos, além de possuir resistência para longas jornadas de trabalho, em circunstâncias das mais adversas".