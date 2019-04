Volume de 1 milhão de lâmpadas queimadas acumuladas ao longo de 10 anos ganham destinação correta

Parte das big bags foi transportada até a empresa de soluções ambientais nesta quarta-feira (17).

Dar a destinação correta para as lâmpadas fluorescentes evita a contaminação do meio ambiente e à saúde humana, isso porque estes produtos contêm em seu interior um componente químico muito perigoso à saúde: o mercúrio, um metal pesado e tóxico.

Devido a troca de lâmpadas fluorescentes nas 145 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) nos últimos 10 anos, gerou-se um montante de aproximadamente 1 milhão destas lâmpadas. Nesta quarta-feira (17), após uma parceria celebrada com uma empresa de soluções ambientais, mais de 30 “big bags” (grandes sacolas de mil litros) do material foram retirados do local onde o volume estava armazenado e encaminhadas para reciclagem.

A Divisão de Resíduos Sólidos da Sesau identificou o problema e trabalhou para a celebração da parceria, como o intuído de solucionar o passivo acumulado. “Esta situação se arrastava ao longo de uma década e após esta parceria, conseguimos destinar corretamente esta grande quantidade de lâmpadas”, diz o coordenador do serviço, Marcos Carvalhal.

As trocas de lâmpadas fluorescentes nas unidades da Sesau por lâmpadas de LED (que são ecologicamente mais eficientes e recicláveis) tem sido realizada ao longo dos últimos dois anos, com o objetivo de diminuir o consumo de energia, aumentar a iluminação nos locais e não gerar resíduos que possam contaminar o meio ambiente.

A coordenadora da Vigilância Ambiental, Silvia do Carmo Barbosa, garante que a troca de lâmpadas fluorescentes por outras de maior eficiência e contém menor quantidades tóxicos, é menos perigosa ao meio ambiente.

“As fluorescentes contêm o pó fosfórico, mercúrio, alumínio e vidro, que são produtos que podem contaminar o solo e água, gerando enormes problemas ambientais. Nas lâmpadas de LED também há produtos nocivos, porém em menor quantidade. Mesmo assim, a Sesau está em processo de implantação do fluxo de descarte correto destas lâmpadas, respeitando a legislação por meio da responsabilidade compartilhada”, disse ela.

Para a superintende de Gestão do Cuidado, Alexandrea de Cássia de Souza Rosa, a “destinação correta destas lâmpadas mostra que a Sesau está preocupada com a questão ambiental, que tudo tem a ver com a relação de saúde da população”.

A Sesau seria a responsável por contratar uma empresa especializada na remoção e destinação das lâmpadas fluorescentes. Com a parceria celebrada, a Secretaria fica isenta desta despesa gerando economia aos cofres públicos, e a empresa de soluções ambientais assume a responsabilidade pelo processo de descarte correto, obedecendo a legislação.