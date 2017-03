Você sabia? Óculos também possui uma tamanhos P, M e G

A executiva comenta que essas variações são encontradas tanto em modelos masculinos, como em femininos, em armações do tradicional formato aviador e também no wayfarer / Divulgação/Assessoria

Assim como roupas e calçados, os óculos de sol também podem ser encontrados em diferentes tamanhos, inclusive usando as mesmas siglas: P, M e G (pequeno, médio e grande). Segundo Cristiane Capella, diretora da marca americana NYS Collection Eyewear, essa é uma dúvida muito freqüente. "As pessoas acham que os acessórios são de tamanho único, entretanto, eles variam de acordo com a largura das lentes e armações", diz.



A executiva comenta que essas variações são encontradas tanto em modelos masculinos, como em femininos, em armações do tradicional formato aviador e também no wayfarer. "Existem diversos modelos disponíveis no mercado, em medidas diferentes, para que se encaixem perfeitamente em cada tipo de rosto", completa.

