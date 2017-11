Você sabe o que são doenças oportunistas e porque elas atacam o imunodeprimido?

É o que acontece com os pacientes com HIV, que o vírus destrói o seu sistema imunológico fazendo com que eles fiquem suscetíveis a esses microrganismos. - Divulgação

Pessoas que possuem o vírus da AIDS e que ficam doentes com frequência ou demoram muito tempo para se recuperar totalmente precisam ter cuidado. Com o corpo vulnerável muitas outras doenças aproveitam para atacar o organismo. Pensando nisso, a EUROIMMUN explica um pouco mais sobre a imunodepressão e algumas doenças oportunistas.

O Imunodeprimido e as doenças oportunistas

Um sistema imunológico fraco, deixa o corpo indefeso e uma imunodeficiência pode se desenvolver. Em contato com um determinado antígeno, o imunodeprimido não é capaz de criar anticorpos já que suas células não estão mais funcionando. Uma simples gripe pode acabar evoluindo para uma pneumonia e levar também ao óbito. É o que acontece com os pacientes com HIV, que o vírus destrói o seu sistema imunológico fazendo com que eles fiquem suscetíveis a esses microrganismos. É o caso também de pacientes em tratamentos quimioterápicos, idosos e crianças.

As doenças autoimunes como esclerose múltipla e o lúpus afetam o tecido que se conecta aos órgãos, provocando um colapso do sistema imunológico. A rubéola, hemocromatose, líquor, herpes e a sífilis também são doenças oportunistas que atacam com mais facilidade o imunodeprimido.

Fatores que enfraquecem seu sistema imunológico

A causa mais comum de um sistema imunológico enfraquecido são: desnutrição, ingestão de álcool, alguns medicamentos mais fortes ou de uso prolongado (corticoides e imunossupressores), exercícios físicos muito cansativos, fatores hormonais e infecções por alguns vírus, como o HIV.

Diagnóstico

A EUROIMMUN disponibiliza testes laboratoriais altamente indicados para a detecção do tipo de doença, inclusive para sua detecção no sistema nervoso central. A partir do teste laboratorial o médico de sua confiança definirá qual será o melhor tipo de controle e a melhor forma de tratamento para a doença.