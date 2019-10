Você sabe como proceder em situações de engasgo em criança?

Da Redação com Assessoria

A Unimed Campo Grande, por meio do serviço SOS Unimed CG lançou esta semana uma série de vídeos com dicas valiosas que podem salvar vidas. A ideia é orientar como as pessoas devem prestar os primeiros atendimentos em casos de urgência ou emergência até que o socorro profissional chegue.

No primeiro vídeo da série, o coordenador médico do SOS, Rodrigo Silva de Quadros, explica o procedimento no caso de ocorrer engasgo em uma criança.

Mostrando o passo a passo do primeiro atendimento, o especialista destaca que é preciso agir rápido e de maneira precisa, lembrando sempre que o socorro profissional deve ser acionado imediatamente.

“Essa é uma situação muito estressante e o primeiro passo é identificar o engasgo”, fala, seguindo com as dicas para o caso.

Vale destacar que o serviço SOS Unimed CG pode ser contratado mesmo por pessoas que não sejam beneficiárias da cooperativa.