Visita do Papai Noel e nascimentos marcam Natal no Hospital Regional de Ponta Porã

Dona Ciriaca Barbosa, 81 anos, ama o Natal e comemorações natalinas, mas este ano passou internada para realizar uma cirurgia no braço - Divulgação

O Natal no Hospital Regional Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã) este ano contou com a visita do Papai Noel, que levou alegria aos pacientes internados nas enfermarias. O enfermeiro Gabriel Luiz Freire se vestiu com o traje típico do papai Noel e distribuiu doces entre pacientes, acompanhantes e colaboradores. Os pacientes também tiveram uma ceia e receberam panetones preparados pela equipe de nutrição do Hospital. E na maternidade, todos os bebês que nasceram na véspera e no dia do Natal usaram gorros e mantas vermelhas confeccionados e esterilizados pela equipe de lavanderia e hotelaria e Núcleo de Segurança do Paciente.

Dona Ciriaca Barbosa, 81 anos, ama o Natal e comemorações natalinas, mas este ano passou internada para realizar uma cirurgia no braço. “Fiquei muito feliz com a visita do papai noel, me senti uma criança, ele me deu até bombom. Estava triste pois ia passar o Natal internada, não é fácil passar essas datas comemorativas no Hospital e a visita alegrou todos os setores. Também ganhamos um panetone na hora da ceia”, contou.

“Estava triste pois fraturei minha perna no dia 22, bem próximo do Natal e estou internada sozinha sem a companhia de familiares. Ficamos muito abatidos de estar internados e ainda passar o Natal longe de todos. A visita do papai noel trouxe alegria e momentos de descontração entre todos, eu não esperava, foi uma surpresa. Recebemos bombom e panetone, que nos alegrou a todos”, relatou a autônoma Cristiane de Souza, 29 anos.

A doação dos doces e organização da visita do papai noel foram realizados pelo enfermeiro Gabriel Luiz Freire e a diretora de Enfermagem, Giulia Brey.

A equipe de nutrição do HR organizou uma ceia e lanches especiais aos pacientes e colaboradores. “Elaboramos um cardápio diferenciado que foi servido na véspera de natal no dia 24. Fizemos uma mesa com muitas frutas, carnes e aves assadas e acompanhamentos típicos da ceia natalina. Os pacientes também receberam a ceia, acompanhada de panetones, bombons e frutas”, disse a nutricionista responsável do HR, Raquel Moreira de Morais.

Nascimentos no Natal

No dia de Natal nasceram três bebês, entre eles nasceu Lyessa Maitê Ortiz Fernandéz, que chegou de parto cesárea na virada do Natal. “Eu não esperava tê-la agora, o parto dela estava previsto para daqui duas semanas. Fomos passar a ceia de Natal como de costume com a nossa família, estava tudo bem, até que minha bolsa estourou quando estávamos prestes a cear. Fomos direto para o Hospital e nossa Lyessa nasceu na madrugada do dia 25 de parto cesárea, pois estava sentada. Entrei no centro cirúrgico na virada do Natal e graças a Deus correu tudo bem”, contou a vendedora Jéssica Carolina Ortiz, 25 anos.

“Ela é nossa primeira filha, foi muito emocionante para todos nós e o nascimento dela movimentou toda nossa família. Assim que a bolsa da minha esposa estourou, viemos correndo para o Hospital e nossa pequena Lyessa nasceu no dia 25 de dezembro. Tivemos o melhor presente que poderíamos ganhar”, completou emocionado o vendedor Adolfino Fernandéz, pai de Lyessa.