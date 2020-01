Vigilância Sanitária abre inscrições para curso gratuito de manipulação de alimentos

Com o objetivo de reduzir os riscos sanitários inerentes à produção e manipulação de alimentos, resultando na diminuição de doenças provocadas pelo consumo de produtos contaminados, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária (CVS) da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), inicia nesta segunda-feira (20) as inscrições para mais uma edição do “Treinamento em Higiene na Manipulação de Alimentos”.

A novidade este ano é que o curso passará a ser oferecido nos três períodos do dia (manhã, tarde e noite) sem limite de vagas. Não há custo algum para o participante. O período de inscrição também foi ampliado passando de um para cinco dias úteis. Portanto, os interessados em iniciar o curso em fevereiro terão até sexta-feira (24) para se inscreverem em uma das turmas.

Os interessados devem procurar um dos pontos de inscrição em horário comercial munidos de documentos pessoais : RG, CPF e comprovante de residência – todos originais. O curso é voltado para todos os públicos e a escolaridade do indivíduo não é fator para a seleção.

Os participantes terão a oportunidade de conhecer as formas seguras de preparar os alimentos e as principais regras da vigilância sanitária. Ao final do curso, aqueles que tiveram 100% de presença receberão um certificado que pode ser utilizado para comprovar sua capacitação às autoridades sanitárias locais.

Confira o cronograma das inscrições e aulas do curso de Treinamento em Higiene na Manipulação de Alimentos: