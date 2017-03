Vigilância inspeciona supermercados e testa qualidade da carne vendida na Capital

A Vigilância Sanitária Municipal iniciou nesta terça-feira (21) uma série de inspeções em açougues dos principais supermercados de Campo Grande. O objetivo é verificar as condições dos produtos oferecidos aos consumidores. A medida visa reforçar a fiscalização na Capital a fim de garantir a qualidade da carne fornecida na Capital, após a Polícia Federal deflagrar a operação Carne Fraca, que investiga suposta adulteração e venda de carne estragada no País.

A gerente técnica da fiscalização de alimentos da Vigilância, Monica Tisher, reforça que durante a ação serão recolhidos amostras dos produtos fornecidos pelas empresas de frigoríficos envolvidos na investigação da Operação Carne Fraca, que passarão por testes laboratoriais.

“Vamos avaliar a parte de microbiologia, se há presença de bactérias nocivas, presença de corpos estranhos, como papelão, osso, e, além disso, se foi colocado conservante nas carnes”, explica a gerente técnica.

Ela salienta que durante o período de fiscalização, que deve durar cerca de três semanas, a rotina de análise destes produtos também será intensificada. Conforme a gerente, serão verificados desde o rótulo, até o armazenamento do produto.

As amostras recolhidas durante as inspeções estão sendo encaminhadas para o Laboratório Central (Lacen) do Estado para que sejam feitas as análises microbiológicas (que verifica a contaminação por microorganismos, como a salmonela), de rotulagem (verificação da composição do produto), microscopia (para detectar corpos estranhos no alimento e se há indícios de fraude), análise sensorial (verificar cor, textura e odor) e análise físico-químico (deterioração e alteração na cor). Os resultados devem sair em até 15 dias.

