Vereadora Rose Pires consegue emenda de R$ 350 mil para área da saúde em São Gabriel do Oeste

Atendendo uma solicitação feita pela vereadora Rose Pires (PMDB), a senadora Simone Tebet (PMDB) destinou uma emenda individual no valor de R$ 350 mil para o município de São Gabriel do Oeste. Segundo a vereadora, os recursos serão utilizados para atender necessidades da área de atenção básica da saúde.

A parlamentar anunciou a conquista na Sessão Ordinária do último dia 7, porém, estava decidindo sobre a destinação dos recursos. Ela explicou que após reuniões com a secretária de saúde ,Michele Paupério, e com o prefeito Jeferson Tomazoni, decidiu investir na reforma e ampliação do prédio da ESF (Unidade de Estratégia da Saúde da Família) do Bairro Fênix.

"Tive uma reunião com a senadora Simone, na qual explanei sobre a necessidade e urgência de recursos vindos da União, para melhor atendimento da nossa população na área da saúde. Em seguida, encaminhei um ofício com a solicitação e fui surpreendida com a contemplação desta emenda de R$ 350 mil", explicou.

Ainda de acordo com Rose Pires, a Prefeitura já está em fase de elaboração dos projetos, mas falta definição do início das obras. "A emenda contemplará, especialmente, a ampliação do prédio para um melhor atendimento da população. A destinação destes recursos vai de encontro com projetos da atual administração para a região, que já estão em andamento. Entendo que o Bairro Fênix possui uma demanda grande na área da saúde e necessita com urgência destas melhorias", completou.

A emenda individual destinada para São Gabriel do Oeste está inclusa no Orçamento Geral da União de 2017.

Veja Também

Comentários