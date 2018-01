Vereador Francisco destaca saldo positivo da Saúde em Campo Grande

Em números relativos, conforme o balanço divulgado é como se cada cidadão campo-grandense tivesse sido atendido ao menos três vezes nestas unidades só em 2017 - Divulgação

Ao tomar conhecimento do balanço apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde, o líder da bancada do PSB (Partido Socialista Brasileiro), Veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, fez questão de destacar “que a cidade está vivendo uma nova realidade”, sem deixar de mencionar o nome do secretário Marcelo Luiz Brandão Vilela e sua equipe de colaboradores pela nova dinâmica de funcionamento colocada em prática na Capital.

De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, do início do ano até agora, as unidades da Rede de Urgência do Município, composta por seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs), realizaram 2.976,037,00 atendimentos médicos, o que representa um aumento de 6,07% em relação ao ano passado. “São números extremamente expressivos”, acentua o Parlamentar.

Em números relativos, conforme o balanço divulgado é como se cada cidadão campo-grandense tivesse sido atendido ao menos três vezes nestas unidades só em 2017, considerando que a população da Capital é de cerca de 870 mil habitantes.

Conforme análise de atendimentos feito junto à Coordenadoria de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde, em 2016, 2.806,037, 00 pacientes foram atendidos nas dez unidades de urgência, enquanto em 2017 foram contabilizados 2.976,423,00, ou seja, houve um acréscimo 171 mil a mais, ou o equivalente a 6,07%

“Sabemos que saúde não tem preço e que toda e qualquer aplicação de recursos financeiros precisa ser vista como ‘investimento’ seja em ação preventiva e/ou curativa”, pontuou Veterinário Francisco, cumprimentando o secretário Marcelo Vilela pelo saldo positivo.