Verba municipal pode pôr fim à greve na Santa Casa de Campo Grande

Movimento ocorre em razão do atraso no pagamento de dezembro / Divulgação

Os funcionários da Santa Casa de Campo Grande, que desde segunda-feira (9) estão em greve, trabalhando em esquema reduzido, por conta do atraso no pagamento dos salários de dezembro, aguardam com expectativa o resultado de uma reunião que ocorre na manhã desta quinta-feira (12), entre a direção do hospital e o prefeito Marquinhos Trad (PSD) e sua equipe, para definir pela fim ou continuidade do movimento.

Segundo Esacheu Nascimento, presidente da Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG), que é responsável pelo hospital, a expectativa é que na reunião o prefeito informe a liberação dos recursos para a entidade referentes ao mês de janeiro, no valor de aproximadamente R$ 21 milhões, o que possibilitará a instituição fazer o pagamento atrasado dos cerca de 3,7 mil funcionários.

Nascimento explicou que o município está com atraso no repasse do valor total referente ao mês de dezembro, R$ 20,230 milhões e parcialmente relativo a novembro, R$ 3,250 milhões. Ele revelou, inclusive, que a entidade entrou com uma ação e obteve uma decisão favorável da Justiça contra o município no que se refere a essa dívida, que é ainda da gestão anterior, de Alcides Bernal (PP).

“Desde o dia 2 de janeiro estamos conversando com a atual gestão [Marquinhos Trad] sobre esses repasses atrasados, mas a informação que recebemos é que o município não poderia fazer o pagamento porque a gestão anterior não deixou o empenho, desse modo não haveria condições contábeis e fiscais para fazer a transferência. Desde essa data o município vem trabalhando em cima disso”, explicou o presidente da ABCG.

Ele disse que pelo que vem sendo conversado com a prefeitura, o município precisará de autorizações do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Câmara de Vereadores, para acertar os pagamentos que vão ficar em aberto, a totalidade de dezembro e o parcial de novembro, mas que a projeção é que até fevereiro seja encontrada uma solução.

Enquanto a direção do hospital e a prefeitura discutem a questão dos repasses, apenas 30% dos funcionários do hospital estão trabalhando durante o dia.

