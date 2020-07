Veja a importância de uma boa noite de sono para a saúde

Uma noite bem-dormida é capaz de transformar o dia seguinte e, quando se torna rotina, modifica a qualidade de vida de uma pessoa. Isso porque quando não dormimos o suficiente, o metabolismo fica mais lento. Desse modo, o corpo entende que é necessário economizar energia, o que prejudica as funções físicas e mentais.

Um organismo descansado também promove melhor equilíbrio dos hormônios, que é essencial na prevenção de doenças, como a hipertensão e o diabetes. Isso acontece porque a leptina, hormônio da saciedade, é secretado durante o sono, impedindo que haja excesso no consumo de alimentos. O mesmo acontece com a insulina, hormônio que age no controle de açúcar no sangue. É por esse motivo que pessoas com insônia têm maior tendência a ter diabetes.

Três Lagoas foi a cidade escolhida para a inauguração de mais uma unidade da I wanna sleep, retail tech focada em sono e relaxamento. Para marcar a novidade, serão distribuídos no dia 11 de julho mais de R$10 mil reais em brindes da marca.



Em decorrência do cenário causado pela Covid-19 e atendendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) a entrega dos brindes será por meio de um drive thru montado em frente a unidade da I Wanna Sleep e mediante a inscrição no site. Serão cerca de 50 itens que, ao todo, somam mais de R$ 10 mil. Entre os presentes que os Três-Lagoenses poderão levar para casa estão: colchões (queen size, de casal e solteiro), home spray, jogo de cama, máscara de dormir, naninha, protetor de colchão, travesseiro, massageador, chinelo, pijamas, almofadas e canecas.



A inauguração da loja está marcada para o dia 11 de julho, sábado, das 10h às 13h. Durante esse momento serão entregue os presentes para os sortudos que se inscreveram no site. A entrega dos itens será feita mediante a apresentação do código gerado pela página da promoção.



Fundada em 2014 e desde 2017 atuando no mercado de franquias, a I wanna sleep, com auxílio da tecnologia e mudando a experiência do consumidor, tem como propósito ajudar os brasileiros a dormirem melhor. As lojas são divididas em cinco áreas/momentos (dormir, relax, divertir, baby e saúde) e disponibilizam a Análise de Persona Noturna, um breve diagnóstico que, a partir de recursos tecnológicos, traça o perfil do sono de cada cliente e na unidade de Três Lagoas não será diferente.





A I wanna sleep já possui outras 10 lojas espalhadas por Minas Gerais e São Paulo. Entre os produtos disponíveis na loja estão, colchão, travesseiro, chinelos massageadores, máscara de dormir, chás, pijamas, entre outros.