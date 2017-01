Vai fazer uma viagem longa? Evite riscos de trombose e até infecções com pequenas atitudes

Cuidados simples antes de enfrentar muitas horas de estrada podem evitar sérios problemas de saúde. Segundo a clínica geral do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, Rossana Maria Russo Funari, é importante não ficar mais de três horas sem ir ao banheiro. “Permanecer com a bexiga cheia por muito tempo pode propiciar infecções urinárias. Já em casos de acidentes, ao estar cheia de urina, a bexiga absorve o impacto da batida e pode haver ruptura do órgão com maior facilidade”, explica a especialista.

Outro cuidado que deve ser tomado durante a viagem é esticar pernas e braços sempre que possível para evitar câimbras, dores articulares, que podem permanecer mesmo após o término da vigem, ou até mesmo risco de trombose em membros inferiores. Idosos, obesos, portadores de doenças crônicas ou quem já teve episódios de trombose no passado são mais suscetíveis a problemas de circulação.

“A principal causa da doença é o baixo fluxo sanguíneo e a dificuldade do retorno do sangue pelas veias devido ao longo período que o passageiro permanece sentado, propiciando a formação de coágulos”, explica Rossana Funari. “Para quem se encontra imobilizado com gesso ou tala nos membros inferiores ou superiores, é recomendável, em alguns casos, tomar anticoagulantes antes da viagem”, reforça a médica.

Longas viagens também prejudicam a coluna. Nesta situação, é fundamental manter as costas sempre retas e evitar ficar com o pescoço curvado. Almofadas podem ajudar a manter a postura correta.

Enjoos também ocorrem em algumas pessoas que apresentam sensibilidade do labirinto a movimentações do ambiente e a alterações de postura. Medicações devem ser tomadas antes da viagem para maior conforto e para diminuir os sintomas, como vontade de vomitar, tonturas e dores de cabeça.

