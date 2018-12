Vai correr na São Silvestre? Confira oito dicas para os pés

Da redação com informações da assessoria

A pressão que os corredores sofrem nas corridas exige preparo e atenção especial após os treinos - Divulgação

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma das provas mais tradicionais e disputadas do Brasil, reunindo todos os anos pessoas de diferentes nacionalidades para percorrer os 15 km do trajeto. E para que os corredores tenham um bom rendimento, o cuidado com os protagonistas da atividade, os pés, é indispensável. A pressão que eles sofrem nas corridas exige preparo e atenção especial após os treinos.

Para cuidar corretamente da saúde dos pés e se preparar para essa grande corrida, a podóloga e coordenadora técnica da rede Doctor Feet, Cristina Lopes, ensina algumas dicas para os corredores:

1. Escolha um tênis adequado e use-o com meias de algodão, que absorvem o suor e ajudam a combater os fungos.

2. Não corte as unhas muito curtas, evite tirar totalmente as cutículas e não lixe demais a sola dos pés, principalmente antes da prova. Essas são proteções naturais do corpo que impedem a sensibilidade, calos, frieiras, infecções por bactérias e bolhas.

3. O corte das unhas deve ser feito por um podólogo, profissional habilitado que, além de cortar e lixar corretamente, também poderá identificar e tratar doenças específicas.

4. Mantenha-os hidratados, pois isso evita o atrito com a meia e impede a formação de bolhas.

5. Opte por palmilhas e protetores de silicone que absorvem o impacto e evitam o atrito com o tênis.

6. Evite estourar as bolhas que costumam surgir nos pés, mantendo-os limpos, secos e em repouso, pois assim o risco de infecção é menor. Caso estourem, não remova a pele, ela servirá de proteção natural para a área machucada.

7. Use um tênis já amaciado. Isso evita surpresas desagradáveis como descobrir que o calçado pode gerar desconforto em alguma parte do pé.

8. Após a corrida, faça um escalda-pés com água quente para relaxar e pingue algumas gotas de óleo essencial de melaleuca, que tem ação antifúngica, ou óleo essencial de lavanda, que é relaxante. Na falta dos óleos, junte à água um punhado de sal grosso, que ajuda na circulação. A reflexologia, uma massagem relaxante, também é recomendada para ajudar a relaxar, descansar e aliviar as tensões.

