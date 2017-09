Vacinas não devem ficar de fora do esquema de proteção de crianças

Com foco na campanha de multivacinação para crianças e adolescentes em todo o país, realizada entre 11 e 22 de setembro e com o Dia D, marcado para sábado 16/9, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) orienta sobre a importância das vacinas que previnem doenças, muitas delas, desconhecidas da população devido à erradicação e controle pela eficácia do procedimento que tem benefícios como evitar a contaminação não só individual, mas também em massa.



“Hoje há uma dificuldade de vacinação e adesão de acordo com a proposta do Ministério da Saúde pelo horário de atendimento de muitas Unidades Básicas de Saúde ainda ser das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, que muitas vezes é compatível com o horário de trabalho dos pais e cuidadores das crianças, então nos dias de campanhas, há uma facilidade para atualização das vacinas para quem perdeu o prazo”, explica Denize Ornelas, médica de família e diretora da SBMFC. O calendário básico de vacinação pode ser conferido em: https://goo.gl/F3PWCn.



Vacinação de adultos

Algumas vacinas são necessárias novas doses na fase adulta, como a contra sarampo, caxumba e rubéola nas mulheres, na faixa etária entre 20 e 30 anos. Uma oportunidade de imunização é nos dias de campanhas, quando os pais levam os filhos para se vacinarem, porém é necessário checar a política desse tipo de evento de cada município e estado.



Importância de tomar todas as doses

Muitas vacinas têm mais de uma dose, e elas se complementam, não é um reforço como muitos pensam. Caso tenha até três doses, todas devem ser tomadas para que a imunização completa seja realmente efetivada, pois cada uma age de uma forma diferente e só completam a proteção, quando todas as doses forem realizadas. “O sistema imunológico precisa de todas as doses para que organismo tenha uma reação de proteção e possa gerar as imunoglobulinas, que são os anticorpos, que vão combater o vírus ou a bactéria responsável pela doença”, explica Denize.

Hoje, o Sistema Único de Saúde oferece um sistema vacinal efetivo e gratuito disponibilizado em Unidades Básicas de Saúde de todo o país. Além da proteção individual, também proporcionam a proteção em massa, principalmente sobre as doenças que são transmitidas por vírus como a caxumba, cuja transmissão é por via respiratória, em alguns ambientes fechados como ônibus e metrôs. E muito mais que proteger das doenças, as vacinas também protegem contra as consequências e sequelas.



Efeitos colaterais

Uma reação que pode acontecer, principalmente em crianças é a febre pelo menos 48 horas após o período da vacina. É uma reação do corpo que está trabalhando com os anticorpos para que aquela substância tenha o efeito esperado no organismo. Algumas mães, até orientadas por médicos, dão antitérmicos antes da vacina para prevenir, mas o recomendado é esperar a febre se manifestar, pois cada criança vai reagir de um jeito e também muitas, mesmo com 38º graus continuam brincando normalmente, outras não, têm sintomas mais fortes e necessitam de cuidados dos pais e cuidadores. “A orientação é observar a reação da criança e caso a febre se manifeste de forma a deixar a criança sonolenta, enjoada, com falta de apetite, e outros sintomas, o ideal é consultar o médico de família ou pediatra que faz o acompanhamento para checar o melhor medicamento e dose”, ressalta Denize.



Dor na picada

Outro fator que afasta as mães e pais a não levarem os filhos para se vacinarem é a dor que a agulha da injeção proporciona. É possível também que o local fique dolorido por 24 horas depois da aplicação da vacina, o conselho é fazer compressa para aliviar a dor.



Uma dica importante que já é usada em alguns serviços públicos e privados para proporcionar que o momento da vacinação seja mais tranquilo é a amamentação simultânea. Está cientificamente provado que o leite materno tem substâncias analgésicas que diminuem a dor, além do conforto e aconchego que o bebê sentirá no contato com a mãe.



As vacinas que estão na cobertura do SUS utilizadas na infância para proteção em massa são para prevenção de caxumba, rubéola, sarampo (existe a vacina tríplice viral A), meningite, coqueluche, difteria, tétano, hepatite B, todas contempladas pela vacina Pentavalente e também a contra a poliomielite, doenças erradicadas do país há muito tempo devido à disponibilidade das campanhas e vacinas gratuitamente. E lembre-se, sempre que tiver alguma dúvida sobre o assunto, consulte sempre seu médico de família e comunidade na unidade de saúde mais próxima.

