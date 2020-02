Vacinação contra sarampo para crianças e adolescentes segue até março

Foram aplicadas nesses 10 primeiros dias de campanha, 986 doses do imunobiológico - Foto: Divulgação

A campanha de vacinação contra o sarampo para crianças com idades entre 5 e 19 anos de idade segue até o dia 13 de março,em todas as unidades de saúde de Campo Grande. Somente nos primeiros 10 dias da campanha, mais de 11,5 mil pessoas procuraram as unidades para consultar a necessidade de tomar uma nova dose da vacina tríplice viral.

Entre o dia 10 de fevereiro, data de início da campanha, e o dia 20, 11.750 pessoas dentro da faixa etária estiveram nas unidades de saúde para confirmar se precisavam tomar alguma dose da vacina tríplice viral. Desse total, aproximadamente 8% precisava ser imunizada, confirmando a alta cobertura vacinal da Capital.

Foram aplicadas nesses 10 primeiros dias de campanha, 986 doses do imunobiológico. Além de estar dentro da faixa etária definida pelo Ministério da Saúde para receber a vacina, que faz parte do calendário de imunização da criança, é necessário que não tenha uma ou nenhuma dose da tríplice viral registrada na caderneta de vacinação ou no sistema de acompanhamento da Prefeitura, ou que não se lembre de ter tomado a vacina e não tenha como comprovar a imunização.

A campanha continua até o dia 13 de março em todas as unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde. Se há alguma dúvida quanto à imunização, recomenda-se que busque uma das unidades para sanar a incerteza e, assim, já receber a dose, caso seja necessário.

Em 2020 foram registrados até agora três casos suspeitos de sarampo em Campo Grande, sendo que dois deles já tiveram a confirmação negativa da doença e um ainda segue em investigação. No ano passado, registrou-se 36 notificações de suspeitas, sendo um caso confirmado, sendo considerado importado, já que o contágio aconteceu em outro estado, e os demais descartados.