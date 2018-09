Vacinação contra Pólio e Sarampo continua em seis municípios de MS até 23 de setembro

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul vacinou 98% das crianças entre 1 e 5 anos durante a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo. Entretanto, Campo Grande e mais cinco municípios que não atingiram a meta e, por determinação do Ministério da Saúde, continuam com a Campanha até 23 de setembro.

No Estado, até o momento, foram feitas 155.209 doses da vacina contra a Pólio e 154.597 doses contra o Sarampo. Dos 79 municípios, 73 vacinaram o público-alvo acima da meta estipulada de 95%. Assim, a vacinação foi prorrogada em:

Aquidauana: 93,55% (Sarampo);

Brasilândia: 91,96% (Sarampo);

Campo Grande: 88,92% (Sarampo); 93,78% (Pólio);

Itaporã: 92,80% (Sarampo); 92,80% (Pólio);

Jaraguari: 91,96% (Sarampo); 91,96 (Pólio);

Terenos: 88,69% (Sarampo); 88,38% (Pólio).

O objetivo da Campanha é manter elevada a cobertura vacinal contra a paralisia infantil nos municípios e evitar a reintrodução do vírus selvagem da Poliomielite. Em 2017, Mato Grosso do Sul conseguiu 88% de cobertura vacinal.

No Brasil, o Ministério da Saúde registrou 95,56% de vacinação contra o Sarampo e 95,64% contra a Pólio.

Airton Raes – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Foto: Miva Filho