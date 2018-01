Vacinação contra Febre Amarela e BGC ocorre em locais pré-estabelecidos na Capital

Apesar dos casos recentes registrados em municípios do Estado de São Paulo e no Sul de Minas Gerais, a coordenadora reforça que não há motivos para pânico - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Desde janeiro de 2017, a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), por meio da Divisão de Imunização da Superintendência de Vigilância em Saúde, adotou um cronograma de aberturas de doses da vacina de Febre Amarela e BGC a fim de otimizar o uso dos frascos.

De acordo com a enfermeira Emmanuela Lopes, gerente técnica de imunização do Município, cada ampola destas vacinas contém de 5 a 10 doses e com prazo de validade de 6 horas quando aberto. Desta forma, as salas de vacina obedecem ao cronograma para melhor aproveitamento das doses.

Todos os dias, ao menos uma sala de vacinação atende a população nas sete regiões da Capital. O cronograma está afixado nas unidades básicas de saúde para orientar moradores e usuários. Confira o cronograma clicando aqui.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Sesau, Mariah Barros, explica que, no caso da vacina contra Febre Amarela, o Ministério da Saúde passou a recomendar, desde o ano passado, a aplicação de uma dose única para as áreas com exigência de vacinação em todo país.

“Portanto, aquela pessoa que já tomou a vacina contra Febre Amarela em algum momento da vida já está imunizado e não há necessidade de fazer o reforço”, pondera.

Até então, o Governo Federal pedia que os moradores das áreas com recomendação, e quem fosse viajar a estes locais, tomassem uma dose da vacina e, após 10 anos, recebessem um reforço.

Apesar dos casos recentes registrados em municípios do Estado de São Paulo e no Sul de Minas Gerais, a coordenadora reforça que não há motivos para pânico.

Até o momento não houve nenhuma orientação do ministério para fazer a antecipação de campanhas e as vacinas estão disponíveis nas unidades.