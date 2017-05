Vacinação contra a Influenza chega ao seu Dia D e SES mobiliza população

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS) participou neste sábado (13) do lançamento do Dia D de vacinação contra a Influenza em todo o estado. A abertura aconteceu na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Ana Maria do Couto em Campo Grande. A abertura contou com a participação de técnicos da SES e da Secretaria de Municipal de Saúde (Sesau). Em Mato Grosso do Sul serão aplicadas cerca de 750 mil doses da vacinas para todo o grupo de risco e a expectativa é de que a meta de 90% do publico alvo seja imunizada. A Campanha de Imunização contra a Influenza está em andamento desde o dia 17 de abril e segue até o dia 26 de maio.

“Esperamos atingir a nossa meta na campanha de imunização. No ano passado tivemos epidêmico para o H1N1 e este ano registramos casos de H3N2 e isso fez que antecipássemos a nossa estratégia de imunização. Por isso, é muito importante que as pessoas que fazem parte do grupo de risco compareçam as unidades de saúde para se imunizar”, reforçou a superintendente de vigilância da SES, Ângela Cunha Lopes.

Para este ano foram incluídos os profissionais de educação da rede de ensino básico (Ensino Regular, Especial e Educação de Jovens e Adultos – EJA) e superior das escolas públicas e privadas. A inclusão no público-alvo foi um dos principais debates em 2016, devido aos números de casos registrados, sendo Mato Grosso do Sul, um dos principais estados a se mobilizar para a inclusão dos profissionais da rede de ensino.

Também fazem parte do público-alvo: Pessoas com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias), gestantes puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas, população privada de liberdade e profissionais do sistema prisional.

A vacinação continua sendo o método mais eficaz para evitar o agravo da doença, além das medidas de cuidado de rotina como a utilização de álcool em gel para lavar as mãos e evitar locais fechados e com pouca ventilação. A campanha anual tem contribuído para a redução das complicações decorrentes da gripe nos grupos vacinados, além de contribuir para diminuição das internações hospitalares, mortalidade evitável e gastos com medicamentos para o tratamento de infecções secundárias.

Jefferson Gonçalves – Secretaria de Estado de Saúde

Foto: Sesau

