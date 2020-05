Vacinação contra a Gripe terá plantão no fim de semana; Saiba onde se imunizar

(Foto: Arquivo)

Nove unidades de saúde de Campo Grande estarão de plantão nos próximos dois fins de semana (sábado e domingo) para reforçar a vacinação contra a Gripe nos grupos elegíveis pelo Ministério da Saúde. A vacinação irá acontecer de 06h às 18h nos Centros Regionais de Saúde (CRSs) Coophavilla, Tiradentes, Nova Bahia e Aero Rancho e de 07h às 17h nas USFs e UBSs 26 de Agosto, Coronel Antonino, Albino Coimbra, Alves Pereira.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Veruska Lahdo, a estratégia tem por objetivo ampliar a cobertura e facilitar o acesso, proporcionando horários alternativos para que a população possa se vacinar.

“Muitos pais e responsáveis trabalham durante todo o dia e não conseguem levar as crianças para se vacinar no horário de funcionamento habitual das unidades ou mesmo a pessoa está dentro do grupo elegível e não consegue ir até a unidade, e facilitar esse acesso é importante para que a gente possa imunizar o maior número de pessoas possível”, disse.

Além das nove unidades de saúde, as 17 farmácias que estão credenciadas junto à Sesau estarão atendendo, exclusivamente, profissionais de saúde, idosos e professores. A relação dos estabelecimentos está disponível no link (clique aqui)

O encerramento da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe está previsto para o dia 05 de junho. Durante a semana, as doses estão disponíveis nas 71 unidades básicas e de saúde da família de Campo Grande.

Devido à pandemia do coronavírus (Covid-19), neste ano a campanha precisou ser dividida em etapas e feita de forma descentralizada. Na segunda-feira teve início a segunda etapa da terceira e última fase da campanha, que incluiu professores de escolas públicas e privadas, e adultos de 55 a 59 anos.

Conforme balanço parcial do Serviço de Imunização da Sesau, até o dia 18 de maio, 59,93% do grupo prioritário foi vacinado contra a influenza, o que corresponde a um total de 151.396 pessoas imunizadas. A meta é imunizar ao todo 252.612 pessoas, considerando todos os públicos preconizados pelo Ministério da Saude.

Quem deve se vacinar ?

Idosos (60 e + anos) e trabalhador da saúde. Forças de segurança e salvamento.

Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, povos indigenas.

Crianças ( 6 meses a menores de 6 anos), gestantes, puerperas até 45 dias, e pessoa com deficiência.

Professores de escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade.