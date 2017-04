Vacinação contra a gripe começa amanhã na Capital; acompanhe pelo site

A Campanha de Vacinação contra a Gripe começa nesta terça-feira (18) em todas as unidades básicas de saúde de Campo Grande e o objetivo é imunizar a população do grupo de risco. Para melhor esclarecer quem deve tomar a dose, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) publicou um menu informativo no site da pasta.

Na página oficial da Sesau (www.capital.ms.gov.br/sesau) há na barra de menus um campo específico denominado “Influenza 2017” e nesta aba é possível ter informações como: Quem deve se vacinar?; Documentos exigidos; Cronograma de Vacinação; Locais de Vacinação; Dia D – 13 de maio; e, Informativos.

Pelo cronograma de vacinação, nesta primeira semana da Campanha (18 a 22/04) devem ser imunizados, prioritariamente, os profissionais de saúde e crianças menores de 2 anos. Na segunda semana (24 a 29/04), as gestantes, puérperas e menores de 5 anos podem tomar a dose. A partir do dia 02 de maio, os demais grupos devem tomar a vacina.

Segundo recomendação do Ministério da Saúde (MS), indivíduos com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de cinco anos, as gestantes, as puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), os trabalhadores de saúde, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional e professores (público ou privado) do ensino básico, médio e superior, devem receber as doses.

Para receber a dose, todos os indivíduos do grupo de risco devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia); documento pessoal de identificação; e, a caderneta de vacinação (caso tenha).

Além dos documentos exigidos para todos, os profissionais de saúde devem apresentar a carteira de conselho ou holerite; as gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação; e os indígenas: cadastro na SESAI.

Veja Também

Comentários