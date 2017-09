 Usuários do SUS têm acesso a resultados de exames laboratoriais pela internet na Capital

Usuários da rede pública municipal de Saúde de Campo Grande agora têm acesso de forma quase que instantânea a resultados de exames laboratoriais. O objetivo é trazer mais conforto e comodidade para o paciente, além de agilidade no retorno das consultas.

A exemplo de outras capitais do país, Campo Grande está aderindo ao serviço, que é pioneiro no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) da rede pública municipal e estadual, e dá condições ao paciente de acessar e imprimir via online os resultados de exames de qualquer computador ou localidade, a fim de facilitar o acesso.

A ferramenta permite que o paciente visualize exames que estão marcados, o histórico de procedimentos já realizados, a lista de atendimentos a agendar e até mesmo informações sobre agendamentos que foram cancelados.

COMO UTILIZAR

Para obter o resultado do exame, basta o paciente entrar no sistema pelo endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/Sesau e acessar na página inicial o link: “Exames Laboratoriais em Análise Clínica”, conforme ilustrado abaixo.

Acessando o sistema, o usuário vai visualizar dois espaços, em um ele digita o Login (usuário) e em outro a senha, ambos fornecidos na unidade de saúde no dia do exame. Em seguida, aparecerá a relação de exames realizados e o paciente tem a opção de visualizar online ou imprimir o documento. Isso, sem ser necessário ir à unidade de saúde.

Mesmo com a implantação do serviço online e pensando naqueles pacientes que não tem acesso ao computador, a Secretaria de Saúde continuará disponibilizando os resultados de exames na unidade em que o paciente realizou a coleta do material para análise.

Veja Também

Comentários