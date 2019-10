Urgente Cia. apresenta peças de conscientização do Outubro Rosa

Durante as apresentações, são passadas de maneira interativa orientações sobre os cuidados de prevenção - Foto: Divulgação/Assessoria

Em outubro é realizada a campanha Outubro Rosa, que tem como principal objetivo conscientizar e alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante todo o mês a Urgente Cia. percorreu o Centro-Oeste realizando apresentações pensadas dentro dessa temática, voltadas principalmente para cidades do interior, onde o acesso a informação e saúde ainda é limitado. “Desenvolvemos um trabalho específico para o Outubro Rosa visando abordar o cuidado com a saúde e a conscientização sobre o câncer de mama com funcionários de empresas, usando o teatro como ferramenta”, explica Vitor Samudio, diretor da companhia.

Durante as apresentações, são passadas de maneira interativa orientações sobre os cuidados de prevenção, como o autoexame, voltadas para as mulheres, mas também instruções de como os homens podem apoiar suas companheiras e familiares na identificação e no combate à doença. A necessidade de desenvolver esse trabalho foi pensada a partir dos índices alarmantes de câncer de mama, o tipo de câncer que mais acomete mulheres no Brasil segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). “A importância desse trabalho é podermos contribuir levando informação pra pessoas que muitas vezes não tem acesso, como trabalhadores do campo, pessoas mais humildes”, reflete Vitor.

A caravana de apresentações do Outubro Rosa da Urgente Cia. está percorrendo o Centro-Oeste em parceria com o Grupo São Francisco, e já passou por Campo Grande, Naviraí, Deodápolis, Dourados, Caarapó, Maracaju, Três Lagoas e Sonora em Mato Grosso do Sul, Mineiros em Goiás e Rondonópolis no Mato Grosso. A Urgente Cia. é uma companhia teatral com mais de cinco anos de atuação em todo o Estado, tanto com apresentações culturais como projetos sociais. É a responsável também pela organização do bloco carnavalesco Capivara Blasé, o maior do Carnaval sul-mato-grossense.

Serviço - A sede da Urgente Cia. fica localizada na Rua Dr. Temístocles, 64 – Esplanada Ferroviária. Mais informações pelo Instagram e Facebook @urgente.cia.