UPA Coronel Antonino é a única que tem pediatras na escala dos três períodos desta sexta em Campo Grande

Outras seis unidades de saúde do município terão pediatras em períodos alternados deste feriado / Divulgação

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino será a única unidade do sistema público de saúde de Campo Grande que conta com médicos pediatras nos três períodos da escala do feriado desta Sexta-Feira Santa (14).

Segundo a escala divulgada pela secretaria municipal de Saúde (Sesau) no portal da prefeitura, no período matutino cinco profissionais estão escalados para trabalharem, à tarde outros cinco e à noite seis.

Além da UPA Coronel Antonino, outras seis unidades de saúde do município terão pediatras em períodos alternados deste feriado. As UPAs Vila Almeida e Universitário terão cinco pediatras na escala desta manhã e mais cinco para à noite.

Já as UPAs Moreninha e Leblon terão profissionais para atendimento a crianças e adolescentes somente no período noturno, cinco em cada uma.

À noite dois centros regionais de saúde (CRSs) também vão contar com pediatras na escala. No Nova Bahia dois médicos estão escalados e no Tiradentes três.

