Universitários prestam orientações nutricionais gratuitas neste sábado

Neste sábado, 18 de março, estudantes e professores de Nutrição da Uniderp realizam avaliação nutricional gratuita, das 15h às 17h, no bairro Jardim Noroeste. Serão realizadas medidas de altura, peso, circunferência da cintura e classificação do índice de massa corporal (IMC), que é usado para o diagnóstico do sobrepeso e da obesidade. Além disso, haverá palestra sobre higiene, manipulação e aproveitamento integral dos alimentos, orientações de como se alimentar corretamente para obter mais saúde, e dinâmicas com os participantes. A ação integra a programação de atividades da Igreja Presbiteriana Central com a comunidade e, para participar, basta comparecer ao local.

"Chamaremos a atenção dos participantes sobre o desperdício de comida, muitas vezes ocasionado pela falta de planejamento doméstico, de conhecimento dos alimentos ou por hábito. É comum para o brasileiro jogar fora folhas, cascas e talos, por exemplo, pois não sabem como aproveitá-los, mas essas partes possuem ótimo valor nutricional", explica a professora de Nutrição, Faena Moura. Para uma ideia do volume de desperdício, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) estima que 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são descartadas anualmente no mundo.

Serviço

Uniderp | Avaliação nutricional gratuita

Data: 18 de março (sábado)

Horário: das 15h às 17h

Local: Igreja Presbiteriana Central

Endereço: Rua Aqueluz, 136 - Jardim Noroeste

