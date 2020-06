Unimed leva ação de combate à Covid-19 para Naviraí e Ponta Porã

A Unimed, a convite da Secretaria Estadual de Saúde, leva para Naviraí e Ponta Porã, nos dias 19, 20 e 21 de junho, uma ação humanitária como medida de enfrentamento ao novo coronavírus.



Profissionais da Unimed Campo Grande serão os responsáveis por ministrar oficinas teórico-práticas dando ênfase a condutas clínicas e epidemiológicas relacionadas ao atendimento de pacientes suspeitos e confirmados com a doença, e também relacionados à biossegurança dos trabalhadores da saúde.

A equipe que vai até os municípios vizinhos é formada pelo médico João Ricardo Filgueiras Tognini, diretor de Recursos Próprios da Unimed CG, Dennis Pereira Júnior, enfermeiro da Qualidade Hospitalar, Raiara Gonçalves, supervisora de Enfermagem Hospitalar, Paulo Ricardo Queiroz da Rocha, enfermeiro equipe SOS Unimed, e Vanessa Correa de Campos, fisioterapeuta hospitalar.

Sobre a importância em levar uma ação como essa às comunidades vizinhas, o diretor-presidente da Unimed CG, Dr. Maurício Simões Corrêa, disse que “o principal fator está na breve, porém consistente, experiência que a equipe da Unimed Campo Grande adquiriu, pois, nosso hospital apresentou internação de pacientes portadores de Covid-19 desde as primeiras semanas em que os casos apareceram no Estado. Com isso, nos antecipamos e adequamos diversos protocolos de biossegurança, assim como protocolos clínicos de atendimento, tanto a nível hospitalar, do leito clínico, quanto no leito hospitalar de terapia intensiva”.

Maurício enfatiza que “esses conhecimentos adquiridos serão importantes para essas comunidades, onde o vírus chegou a posteriori e está causando maior dificuldade para os profissionais de saúde daquela região em dar atendimento aos pacientes contaminados”.

Voltada para médicos, enfermeiros e profissionais da saúde em geral, a ação terá início na sexta-feira à noite em Naviraí. Já o segundo dia do evento será realizado durante todo o dia, também no município de Naviraí. Por fim, no domingo (21), a equipe segue para Ponta Porã, onde ministrará as oficinas nos períodos da manhã e tarde.

Ações

Em maio, nos dias 27 e 28, a Unimed Campo Grande em parceria com as Secretarias de Saúde Estadual e Municipais de Guia Lopes da Laguna e Jardim, também ministrou oficinas teórico-práticas como medida de enfrentamento à Covid-19 voltada aos profissionais da saúde, além disso, a cooperativa médica doou ainda mil máscaras de tecido às Secretarias de Saúde dos dois municípios para serem distribuídas à comunidade de acordo com a necessidade.

A Unimed CG também adotou uma série de medidas de enfrentamento ao novo coronavírus dentro da sede e do próprio hospital, visando garantir a melhor assistência à saúde de pacientes com sintomas e testados positivos para a doença, além de ações externas, focadas na prevenção da sociedade sul-mato-grossense.

Dentre as iniciativas estão a criação de duas centrais de teleatendimento: a Central de Enfrentamento à Covid-19 (Cecovid), e o Canal de Atendimento exclusivo com médicos otorrinolaringologistas, implantação do Pronto Atendimento de Síndrome Respiratória, uma ala totalmente separada das demais para atender casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus, suspensão de cirurgias eletivas, sendo mantidas apenas casos mais graves e de pacientes oncológicos, além do alto investimento em equipamentos de proteção individuais (EPIs) e de respiradores.

A cooperativa investiu ainda na distribuição de mais de nove mil máscaras de TNT para beneficiários que buscam atendimento na sede e hospital e chegam sem o item de segurança, de álcool em gel 70%, e ampliou o serviço de Psicologia Hospitalar, antes destinada apenas aos colaboradores e agora estendida também aos pacientes e seus acompanhantes.

Pensando na comunidade em geral, a cooperativa doou mais de 11 termômetros digitais infravermelho para Funai, iniciou uma ação de doação de mais de 50 mil máscaras de tecido para clientes empresariais, especialmente aqueles que dispõem de grande fluxo de atendimento ao público e que por esse motivo acabam mais expostos ao risco de contaminação, mais de 700 máscaras para seis instituições filantrópicas da Capital, juntamente com 350 cestas básicas, resultado da parceria com outras cooperativas do Estado e o Sistema OCB/MS. A parceria ainda fará a distribuição de 80 cobertores e 90 kits de limpeza nos próximos dias.

Fora isso, a instituição tem atuado fortemente na veiculação de campanhas informativas externas e internas sobre cuidado e prevenção ao novo coronavírus, realizado transmissões ao vivo abordando temas variados ligados à Covid-19, além de disponibilizar todos os domingos, aulas de yoga online, através da parceria com o Movimento Sadhaka.