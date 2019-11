Unimed é reconhecida pela 18ª vez consecutiva como a marca mais lembrada

Da Redação com Assessoria

A Unimed conquistou 43% da preferência dos entrevistados em sua categoria - Foto: Divulgação/Assessoria

Pela 18ª vez consecutiva, a Unimed foi reconhecida como a marca de confiança em planos de saúde. O resultado foi baseado em pesquisa realizada entre os leitores da Revista Seleção e faz parte do Prêmio Marcas de Confiança, que reconhece o desempenho do maior sistema cooperativo de saúde do mundo na categoria Assistência Médica.

Desenvolvido em parceria com o Instituto Datafolha, o prêmio ouve a opinião dos assinantes da revista e reconhece além das marcas, instituições, profissões, ONGs e personalidades que se destacam como as preferidas dos leitores da revista.

Na pesquisa, a Unimed conquistou 43% da preferência dos entrevistados em sua categoria, enquanto o concorrente A recebeu 15%, o concorrente B 6% e o concorrente C, apenas 5% da preferência.

Essa e outras premiações concedidas à Unimed só confirmam o trabalho sério desenvolvido pela diretoria, gestores e colaboradores, que atuam focados em oferecer o melhor em assistência à saúde, prevenção, bem-estar e qualidade de vida aos seus beneficiários. O Sistema Unimed é composto por 344 cooperativas e detém 37% do mercado de saúde suplementar nacional, com 18 milhões de beneficiários e 115 mil médicos cooperados.